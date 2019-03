“Favole dal mondo expat”: in città la presentazione del libro scritto dalle italiane che emigrano

GROSSETO – Sono favole speciali quelle del libro “Favole dal mondo expat” che verrà presentato domani, giovedì 7 marzo alle 18.30, alla libreria QB Viaggi di carta (piazza Pacciardi,1) di Grosseto. Speciali perché il libro è scritto a più mani dalle autrici del blog “Donne che emigrano all’estero” e anche perché il ricavato dalla vendita andrà a La casa di sabbia Onlus, un’associazione nata dalla storia di Hervé, un bambino nato con una malattia rara gravemente invalidante e che si impegna a offrire sostegno e supporto alle famiglie con bambini disabili.

In questa occasione il libro sarà raccontato da Katia, di Re-Use Abbigliamento vintage e usato, uno dei negozi Pop Up aperti di recente in centro storico. Anche lei è stata una donna che ha vissuto per molti anni all’estero.

“Favole dal Mondo expat” è un libro di racconti per l’infanzia scritto da donne italiane che vivono nei cinque continenti e la pubblicazione nasce, in particolare, durante i corsi di scrittura creativa tenuti da Emma Fenu. Il fil rouge che lega le favole tra loro è la necessità di abbattere barriere, esterne ed interne, e di avventurarsi in mondi fisici ed interiori che ci aiutino a maturare e a diventare adulti aperti e compiuti.

Mondi sommersi, draghi blu, farfalle giganti, bambine desiderose di esplorare il pianeta. Avventure, dialoghi, colpi di scena e, sempre, un motivo di riflessione e un momento di insegnamento. Il fil rouge che lega le favole tra loro è la necessità di abbattere barriere, esterne ed interne, e di avventurarsi in mondi fisici ed interiori che ci aiutino a maturare e a diventare adulti aperti e compiuti. In queste pagine si respira un’aria globale: le favole non si svolgono solo nei mondi immaginari della fantasia, ma ne travalicano le frontiere atterrando in Australia, Spagna, Tibet, Francia, Germania.

Arricchite da immagini realizzati da illustratori professionisti e non, queste favole mantengono la promessa di far viaggiare i lettori grandi e piccini nel mondo, il luogo dove tutti noi viviamo, che si fa definendo sempre più libero da confini geografici e culturali.