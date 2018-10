Fare bricolage con il Wwf: due appuntamenti all’Oasi di Burano per costruire nidi e mangiatoie

BURANO – Nidi e mangiatoie con materiale di recupero per “popolare” terrazzi e giardini: Le Oasi Wwf della Maremma propongono due originali fine settimana di bricolage per aiutare la natura e “popolare” il terrazzo o il giardino, divertendosi.

Domenica 14 sarà la giornata dedicata alle api solitarie, innocui piccoli imenotteri, fondamentali per l’impollinazione dei nostri orti e della maggior parte delle piante selvatiche, scarsamente conosciute anche se molto più efficaci delle nostre api domestiche. In Italia ne esistono oltre 900 specie diverse e ognuna specializzata nella fecondazione di alcune piante. La realizzazione di nidi artificiali aiuterà quindi non solo le nostre amiche api, ma anche i nostri giardini, orti, e balconi ad essere più belli e produttivi.

Sabato 20 e domenica 21 sarà invece la volta delle mangiatoie per gli uccelli in vista dell’arrivo dell’inverno. Una piccola mangiatoia può risultare infatti fondamentale per la sopravvivenza di molti piccoli amici alati che frequenteranno i nostri giardini, ma come realizzarla? Cosa dare loro da mangiare? Come riconoscere i vari commensali? Sarà possibile scoprire tutto questo insieme al personale delle Oasi, presso il Centro Visite dell’Oasi del Lago di Burano, Strada Litoranea 35, Capalbio Scalo.

Che cosa portare: guanti da lavoro, cartoni in tetrapak (latte, succhi di frutta), bottiglie in plastica, cassette di legno, vecchie assi o qualsiasi altra cosa utile per realizzare delle originali mangiatoie

Per info chiamare: 0564/898829 o 3208223972