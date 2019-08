“Fantasie del circo”: in scena il clown acrobata Fausto Giori e il suo Demenzio

FOLLONICA – Sono stati tutti spettacoli di alto livello artistico quelli della rassegna “Fantasie del circo” che si conclude venerdì 30 agosto alle ore 21.30 nel giardino del Casello Idraulico con il clown acrobata Fausto Giori e il suo Demenzio.

L’atmosfera del circo strampalato di Demenzio è carica di eccentricità e meraviglia. Funambolo dell’improvvisazione, acrobata dell’illusione, clown e moderno ciarlatano, questo folle e muto mattatore farà fluttuare gli spettatori, assieme a lui, in un comico e originale spettacolo dove realtà e logica cambiano i propri connotati fino a trasformarsi in un girotondo nel quale apparenza, ingegno e creatività si rincorrono incessantemente ruotando attorno all’essenza stessa del gioco. La catapulta di Demenzio sparerà grandi e piccini negli angoli più nascosti di questo magico caleidoscopio che altro non è se non il regno delle forti emozioni.

Un altro spettacolo da non perdere, ancora creatività, sogno, fantasia, per concludere, solo per quest’anno, l’appuntamento estivo follonichese con l’affascinante mondo del circo.

Lo spettacolo è a ingresso gratuito e, in caso di maltempo, si svolgerà presso la Sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda.