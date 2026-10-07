ORBETELLO – Come riconoscere una truffa telefonica, online o porta a porta e come difendersi? Un incontro dedicato è in programma per venerdì 9 ottobre alle ore 16.00 presso la Sala Parrocchiale della Chiesa di Neghelli in via Civinini n° 6 a Orbetello.
L’incontro pubblico è organizzato da Auser Costa d’Argento ed è dedicato alla prevenzione delle truffe, in particolare ai danni degli anziani.
Interverranno i Carabinieri della Caserma di Orbetello, che illustreranno i casi più frequenti sul territorio e daranno consigli pratici su cosa fare e a chi rivolgersi.