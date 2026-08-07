ORBETELLO. Domenica 9 agosto si rinnova l’appuntamento con la grande boxe: dopo il successo di Orbetello, l’appuntamento con la boxing night arriva ad Albinia con il toscano Gabriele Falaschi che sfiderà sul ring il sardo Ignazio Melis.

La serata è un evento nato dalla collaborazione tra la Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini”, del Presidente Fabrizio Corsini, l’amministrazione comunale di Orbetello e la Pro Loco di Albinia: «Una domenica mai vista ad Albinia – sottolineano gli organizzatori – una domenica speciale, una domenica sotto i riflettori della grande boxe».

«Dopo il successo ormai conclamato di Orbetello Boxing Night, la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini è pronta a stupire ancora – dicono gli organizzatori – L’appuntamento è fissato per domenica 9 agosto con Albinia Boxing Night, un evento nato in collaborazione con la Pugilistica Grossetana “Umberto Cavini” del Presidente Fabrizio Corsini, l’amministrazione comunale di Orbetello e la Pro Loco di Albinia».

Nella centrale piazza delle Regioni verrà quindi allestito un ring per una serata sportiva che promette grande spettacolo.

L’evento prenderà il via alle 21.30 e in programma ci sono ben sette match di pugilato olimpico che introdurranno all’atteso main event, con l’incontro professionistico valevole per il Torneo Benvenuti. Sul ring si affronteranno il toscano Gabriele Falaschi, che ha come manager Monia Cavini, e il sardo Ignazio Melis.

«Due pugili di grandi aspettative – spiegano ancora gli organizzatori – Falaschi ha un record di due vittorie in altrettanti match disputati, mentre Melis ha uno score di una vittoria e un pari».

«Si rinnova l’appuntamento con la nobile arte della boxe – aggiunge l’assessore allo sport del Comune di Orbetello, Ivan Poccia – uno sport che abbiamo riportato con orgoglio sul nostro territorio e che mancava da molto tempo. La risposta di pubblico è stata veramente ottima ed è per questo che in questa stagione 2026 abbiamo deciso di replicare con un secondo evento che, questa volta, accenderà la piazza principale di Albinia».

«Da parte mia e dell’amministrazione comunale – dice in conclusione il sindaco lagunare, Andrea Casamenti – ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per l’organizzazione di questo evento che sarà di sicuro richiamo per i cittadini, turisti e appassionati. Una serata di sport che ci regalerà grandi emozioni e che è in linea con un calendario, quello di Albinia, che ha offerto spettacoli e intrattenimento per tutte le età e ha ancora molto da offrire prima della fine dell’estate».