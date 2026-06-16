ALBERESE – Il romanzo di Ray Bradbury “Fahrenheit 451” diventa uno spettacolo teatrale: l’appuntamento è per sabato 20 giugno alle 21 alla sala ex cinema Alberese.

«Il Teatro Studio di Grosseto, diretto da Mario Fraschetti, come ogni anno, offre al pubblico il prodotto finale della sessione di Laboratorio – dichiarano gli organizzatori -. Uno spazio che è innanzitutto momento di incontro e di crescita personale ed artistica, che muovendo dalla ricerca espressiva pura, punta alla costruzione di un evento teatrale unico, all’interno del quale consolidare l’esperienza di acquisizione delle tecniche base dell’arte attoriale. Si ricordano importanti messe in scena, quali “Gli Uccelli”, “Caino”, “Il Prezzo del ferro”, L’opera da tre soldi”, “Il povero Piero”, “Corsia numero 6”, citando solo alcuni degli spettacoli prodotti con il Laboratorio, dall’anno di fondazione, il 1987, ad oggi»

Quest’anno è la volta di un romanzo particolare, appartenente al genere fantascientifico-distopico, ma perfettamente dialogante col presente.

«Fahrenheit 451 è un celebre romanzo, scritto nel 1953, da Ray Bradbury, ambientato in una società futura, tanto simile alla nostra, dalla quale sono stati banditi i libri e nella quale un corpo speciale di “pompieri incendiari” si occupa di bruciare quelli residui. Intanto nei cieli, un perenne boato, testimonia una guerra senza fine. Niente più libri, solo schermi, giochi, sport, pillole e la ricerca della semplificazione e del piacere narcotizzante. Il protagonista, Guy Montag, un pompiere che inizialmente obbedisce agli ordini senza farsi domande, inizia a mettere in discussione il suo ruolo e la sua esistenza. Una performance immersiva, a stretto contatto col pubblico, per un viaggio che ci condurrà di fronte alle aberrazioni della nostra società e che ci metterà di fronte ai limiti e ai pericoli di un mondo sempre più distolto dal reale, sempre più anestetizzato, depotenziato e indifferente».

Interpreti: Giulia Imeneo, Graziano Caturelli, Paola Sartini, Leonella Valenti, Samira Bazzani, Maria Giunta, Simona Rossi, Vincenzo Zotti, Annangela Ficarella, Jamil Zidan, Antonella Zella, Laura Santarelli, Paola Bigazzi, Giovanni Picolli, Nadia Masi, Elisabetta Tollapi, Maria Concetta Noviello, Carolina Napoli, Erica Mancini, Mariagrazia Felaco, Tommaso Pettinati.

Adattamento del testo e regia: Daniela Marretti. Assistenti alla regia: Mirio Tozzini, Enrica Pistolesi, Luca Pierini. Tecnica, effetti, registrazioni: Alessandro Zanaboni. Assistente tecnico: Luca Pierini. Formatori: Enrica Pistolesi e Luca Pierini

Lo spettacolo è ospitato dalla Pro Loco Alborensis di Alberese nel proprio cartellone degli eventi estivi, presso la sala Comunale Ex-Cinema di Alberese, fornendo appoggio logistico e organizzativo, dalla produzione del materiale promozionale, alla paziente presa in carico di tutto il nutrito gruppo di allievi-attori, formatori, tecnici specializzati, che hanno preso parte a questo progetto.

Per informazioni e prenotazioni: cellulare 347 706 0513 – e-mail [email protected] – www.teatrostudio.it