“Facciamo luce in mare!”: l’incontro per la tutela delle tartarughe marine

PORTO SANTO STEFANO – Il 25 febbraio alle 10 si terrà presso l’Auditorium ex Onmi a Porto Santo Stefano “Facciamo luce in mare!”, evento di formazione e sensibilizzazione sulla conservazione delle tartarughe marine, organizzato dall’Università degli Studi di Siena, la Regione Toscana, il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e con il patrocinio del Comune di Monte Argentario che ospita l’iniziativa.

L’incontro, che è sia divulgativo che formativo, è aperto a tutti ed in particolare saranno presenti le scuole, i pescatori e tutti coloro i quali abbiano interesse a tutelare le specie marine, con particolare riguardo alle tartarughe. Rientra in un ciclo di incontri inseriti nell’ambito di un progetto di ricerca finanziato dal Feamp di cui il responsabile scientifico è la professoressa Letizia Marsili che sarà presente tra i relatori.

Il progetto “Pescatori e tartarughe marine: facciamo luce in mare!” è caratterizzato da un aspetto innovativo: per la prima volta, infatti, in tutte le marinerie toscane saranno utilizzate metodologie uniformi per verificare, localizzare e ridurre al minimo le catture accidentali di tartarughe marine. A questa importante innovazione corrisponde un forte interesse collettivo: la pesca, e’ un’attività che coinvolge i lavoratori del settore ma anche l’intera comunità locale per cui risulteranno di rilevante importanza sia gli incontri di sensibilizzazione e formazione con i pescatori, che quelli divulgativi per gli stakeholders e la collettività sulla possibilità di convivenza tra attività di pesca e conservazione di specie marine a rischio (Red List, Iucn 2017) e permettere alla piccola pesca quel “salto culturale” o una piccola rivoluzione verde che la renda sempre più in simbiosi con l’ambiente marino e protagonista della sua tutela e della sua conservazione.

Nel corso dell’incontro saranno trattate tematiche riguardanti la normativa inerente alle tartarughe marine presenti nei mari italiani; il ruolo della Regione Toscana e dell’Osservatorio toscano biodoversita’ (otb); la situazione attuale di conservazione e minacce delle diverse specie di tartarughe; le norme comportamentali in caso di recupero e manipolazione delle tartarughe marine; i metodi gestionali e tecnici per ridurre le interazioni tra tartarughe e pesca commerciale e per ridurre le catture indesiderate e la mortalità delle tartarughe.

I relatori di questo seminario saranno Letizia Marsili (Università degli Studi di Siena), la dottoressa Enrica Franchi (Università degli Studi di Siena) e l’architetto Sergio Ventrella (Regione Toscana).