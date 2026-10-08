GROSSETO – Dal 10 al 25 ottobre 2026 lo spazio espositivo dell’associazione culturale Eventi Odv, nel centro storico di Grosseto, ospiterà la mostra d’arte contemporanea dedicata a Fabrizio Giorgi, artista livornese attivo dagli anni Settanta.

La mostra, presentata oggi nel corso della conferenza stampa, propone un percorso composto da 22 opere, articolato in quattro sezioni tematiche che ripercorrono alcuni dei principali filoni della ricerca dell’artista: i décollage e le opere pop dedicate al mondo contemporaneo, le Strutture Spaziali, i Codici a Barre e le Pittosculture.

Un’esposizione che permette di attraversare linguaggi e tecniche differenti, dalla pittura alla scultura fino alle opere ibride, mettendo al centro il rapporto tra forma, spazio, materia e contemporaneità.

“Grosseto conferma ancora una volta la propria attenzione verso l’arte contemporanea e verso quelle espressioni artistiche capaci di offrire al pubblico nuovi punti di vista e occasioni di riflessione – dichiara il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. Ospitare il lavoro di un artista con una ricerca così lunga e articolata significa arricchire la nostra proposta culturale e contribuire a mantenere vivo il centro storico attraverso iniziative di qualità. È importante che l’arte sia accessibile e possa incontrare pubblici diversi, soprattutto i giovani”.

“Questa mostra rappresenta un’occasione importante per conoscere da vicino il percorso artistico di Fabrizio Giorgi e alcune delle sue principali chiavi di lettura del contemporaneo – afferma l’assessore alla Cultura Luca Agresti –. La scelta di articolare l’esposizione in quattro sezioni permette al visitatore di seguire l’evoluzione della ricerca dell’artista e di confrontarsi con linguaggi molto diversi tra loro. In programma ci sono anche visite guidate rivolte agli studenti del liceo artistico, perché crediamo sia fondamentale avvicinare le nuove generazioni all’arte e offrire loro occasioni concrete di incontro con gli artisti e le loro opere”.

Alla conferenza stampa erano presenti il dott. Marcello Murziani, curatore della mostra, l’arch. Enrico Contu, curatore della mostra, il dott. Cristian Andreini, curatore della mostra e critico d’arte, e l’artista Fabrizio Giorgi.