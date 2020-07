Fabio Cicaloni racconta San Francesco alle Terme di Roselle

GROSSETO – Il Covid-19 ha bloccato la prima in programma a marzo dello spettacolo “Francesco e l’infinitamente piccolo”, ma ora è tempo di portare in scena un estratto dell’ultimo lavoro del regista e attore grossetano Fabio Cicaloni.

Giovedì 23 luglio alle 21.30 alle Terme di Roselle va in scena “Medievalando”: lo spettacolo, che fa parte del calendario “Grosseto in scena”, è gratuito (è consigliata la prenotazione al numero 347 8040831). La performance racconta attraverso l’affabulazione, lo stile che usavano i giullari per raccontare storie, episodi che hanno caratterizzato la vita di San Francesco.

E non solo: attraverso le note di Angelo Branduardi, Fabio Cicaloni – accompagnato dalla musica di Claudio Buselli (chitarra) e di Carlo Recchia (violino) – canterà l’undicesimo canto del Paradiso dantesco, in cui si parla proprio della storia del Santo.

Uno spettacolo inedito, che porta a viaggiare nel tempo e nella storia attraverso la performance di Cicaloni.