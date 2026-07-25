MONTIERI – Un’estate di eventi a Montieri tra musica, fede e cultura. Dalla fine di luglio fino alla festa dell’Assunta il borgo delle Colline Metallifere propone un fitto calendario di appuntamenti, curato dalla parrocchia e dalle sue associazioni con il patrocinio del Comune, sotto il segno del beato Giacomo da Montieri.
I concerti d’organo e la festa del beato Giacomo
Ad aprire il cartellone, domenica 26 luglio alle 21 nella chiesa parrocchiale, è il concerto sull’organo del 1604 in onore del beato Giacomo da Montieri, affidato all’organista Jan Surma, proveniente da Breslavia. Il giorno seguente, lunedì 27 luglio alle 11.15, la chiesa parrocchiale ospita la messa solenne nella festa del beato Giacomo, con le prime comunioni.
Il 2 agosto tra san Francesco e la Chigiana
Doppio appuntamento domenica 2 agosto nella chiesa di San Francesco, edificio del Cinquecento. Alle 11.15 la messa solenne nell’ottavo centenario della morte del poverello d’Assisi, presieduta dal vescovo francescano monsignor Rodolfo Cetoloni; alle 16.30 è in programma la visita guidata alla chiesa di San Francesco e agli antichi mezzi della Misericordia.
In serata, alle 21.15, l’omaggio al patrono d’Italia si veste di musica con l’appuntamento che porta a Montieri l’Accademia musicale Chigiana di Siena: protagonisti gli allievi del corso di flauto tenuto dal maestro Patrick Gallois, accompagnati al pianoforte da Luigi Pecchia. Il concerto, inserito nel Chigiana International Festival & Summer Academy 2026, è realizzato in collaborazione con l’Opera Beato Giacomo da Montieri.
L’incontro culturale e la solennità dell’Assunta
Giovedì 13 agosto alle 17, la chiesa di San Francesco ospita l’incontro culturale con lo storico dell’Università di Pisa Jacopo Paganelli, sul tema “Il castello minerario di Montieri e i vescovi di Volterra della famiglia travalina Pannocchieschi”.
Il calendario si chiude sabato 15 agosto con la solennità della Madonna Assunta: alle 11.15 la messa solenne, che coincide con il 67esimo anniversario della prima messa dell’arciprete monsignor Orazio Ciampoli, e alle 21 il concerto d’organo del maestro Cesare Mancini, organista della cattedrale di Siena.
Per informazioni e contatti è possibile scrivere all’indirizzo dell’Opera Beato Giacomo da Montieri o rivolgersi all’ufficio turistico.