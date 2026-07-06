FOLLONICA – Anche quest’anno il Magma (Museo delle Arti in Ghisa nella Maremma) aderisce alle Notti dell’Archeologia, la rassegna promossa dalla Regione Toscana che, dal 1 luglio al 2 agosto 2026, propone aperture straordinarie ed eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio archeologico regionale – prenotazione obbligatoria.

Per l’edizione 2026, il Magma presenta un programma pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età, alternando laboratori didattici per bambini e conferenze scientifiche. Le attività offriranno ai più piccoli l’opportunità di avvicinarsi all’archeologia attraverso esperienze creative e coinvolgenti, mentre gli incontri con esperti approfondiranno temi legati alla storia mineraria, alle risorse del territorio e alle più recenti ricerche archeologiche.

Ecco gli appuntamenti:

– Mercoledì 8 luglio ore 18.00 “Le rotte degli Etruschi” – laboratorio didattico per bambini 8-12 anni

– Mercoledì 15 luglio ore 18.00 “La bottega dell’artigiano etrusco” – laboratorio didattico per bambini 6-12 anni

– Mercoledì 22 luglio ore 19.00 “Dalla miniera alla fucina” – conferenza a cura della dott.ssa Carla Palmas (Università degli Studi di Siena)

– Mercoledì 29 luglio ore 19.00 “Acqua e ferro” – conferenza a cura del dott. Manuele Punti (Università degli Studi di Siena)

– Giovedì 30 luglio ore 10.30 “La corona etrusca” – laboratorio didattico per bambini 4-8 anni

Per prenotazioni:

Magma tel. +39 0566 59027 – WhatsApp +39 338 5376002

[email protected] (dal martedì alla domenica 17:30-21:30; martedì, giovedì e domenica anche 9:00-13:00)