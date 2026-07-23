GROSSETO – Venerdì 24 luglio alle 18.30, nella sede della Pro Loco di Grosseto, si terrà un incontro dedicato alla civiltà etrusca e al libro di Glauco Ginanneschi Divinatoria… e il mistero delle lamine scomparse.

L’opera, pubblicata nel 2015, suscitò l’interesse dell’attuale ministro della Cultura Alessandro Giuli che, all’epoca condirettore del quotidiano Il Foglio, le dedicò un articolo dopo averla letta. Il testo sarà proposto nel corso dell’iniziativa.

L’incontro sarà una conversazione tra il giornalista e antropologo Paolo Pisani, amico di lunga data di Glauco Ginanneschi, scomparso nel novembre 2015, e il direttore del Maam – Museo Archeologico e d’Arte della Maremma di Grosseto, Luca Giannini.

Al termine dell’incontro è prevista una degustazione del vino Lucumone, un Vermentino prodotto dalle Cantine Mantellassi, guidata dai degustatori dell’Onav (Organizzazione nazionale assaggiatori di vino).