“Estinzione”: lo spettacolo per ragazzi dà il via alla stagione teatrale orbetellana

ORBETELLO – Dopo il successo della prima performance di strada il Teatro della Laguna 2020, la stagione teatrale orbetellana entra nel vivo con il primo spettacolo all’Auditorium comunale: venerdì 21 febbraio alle 21 va in scena “Estinzione”, una creazione di teatro e danza di C&C Company e Ortika, due giovani compagnie che si sono rivelate lo scorso anno e sono diventate beniamine del pubblico e della critica nazionale.

«Lo spettacolo è un campanello d’allarme per quello che ci potrebbe capitare in un prossimo futuro: l’estinzione della specie umana dovuta ai cambiamenti climatici e ai disastri ecologici in un mondo soffocato dalla plastica.

Uno tsunami di merce. Uno scenario apocalittico. Dai mucchi emergono sparuti fossili umani, i sopravvissuti. Una voce registrata scandisce metallica: “Ultimi Giorni. Affrettatevi”. Una ragazzina ammutolita si fa strada tra gli stracci. Si è persa. Chi nella furia della battaglia ha perso le scarpe, chi ha approfittato per rubare, chi si è nascosto per non essere travolto dalla massa umana che ha saccheggiato questo centro commerciale. E’ stato un venerdì nero. Un Black Friday. Lo scenario è il pretesto per innalzare i propri discorsi a un fatale dibattito sul senso di quello che è stato, su cosa siamo e, alla fine di tutto. cosa siamo stati».

È una creazione di Alice Conti, leader di Ortika, e Carlo Massari, leader di C&C Company, cantato e recitato da Alice Conti, Carlo Massari e Chiara Osella. Le due compagnie si sono riunite per questa opera mescolando e condividendo discipline e specialità diverse: canto lirico, teatro di parola, teatro fisico, danza contemporanea, performance, per far emergere il linguaggio di una specie nuova.

Alle 18.30 Alice Conti e Carlo Massari incontreranno il pubblico all’Istituto alberghiero in via Roma. Dopo lo spettacolo due minibus di Viaggi Vacanze di Renzo Caprini riporteranno a casa gli studenti e i giovani spettatori che vivono fuori Orbetello.

Biglietti: intero 8 euro, ridotto 6 euro (soci Coop/under 25/over 65), ridotto 3 euro (studenti scuole superiori).