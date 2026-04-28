GROSSETO – Si rinnova l’appuntamento con il corso di estetica ribelle, curato dal direttore del Polo culturale Le Clarisse Mauro Papa, in programma giovedì 30 aprile alle ore 18.00 con protagonista Diego Capani, art director con oltre venticinque anni di esperienza nel campo della comunicazione digitale.

L’incontro, dal titolo “Estetica del consumo: contaminazioni e resistenze”, propone una riflessione critica sulle trasformazioni del linguaggio del mercato contemporaneo, divenuto oggi un sistema culturale e tecnologico capace di influenzare desideri, comportamenti e percezione della realtà. Il seminario muove dall’idea di estetica non come semplice ricerca del bello, ma come dispositivo simbolico con cui il consumo costruisce significati, identità e modelli di vita.

Attraverso un percorso teorico e visivo, l’incontro analizzerà il rapporto tra persuasione e controllo nei sistemi della comunicazione contemporanea, evidenziando come pubblicità e piattaforme digitali ridefiniscano il rapporto tra individuo e realtà sociale. Il riferimento al pensiero di autori come Guy Debord, Roland Barthes, Pier Paolo Pasolini e Geert Lovink offrirà strumenti utili per comprendere i miti del consumo, la società dello spettacolo e le dinamiche della contemporanea cattività digitale. Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo delle immagini e dei media, con il cinema di genere come spazio privilegiato di diffusione del pensiero critico e di costruzione simbolica della realtà. L’incontro affronterà inoltre le pratiche di resistenza contemporanee, dal détournement al culture jamming, evidenziando come anche le forme di ribellione possano essere assorbite dal sistema del consumo.

Diego Capani (Grosseto, 1968) ha iniziato il proprio percorso professionale nel 1999 a Milano, specializzandosi nello sviluppo di prodotti interattivi multimediali per importanti realtà editoriali come Rizzoli, Garzanti e De Agostini. Oggi ricopre il ruolo di direttore creativo di Studio Wabbit, dove realizza prodotti digitali innovativi che uniscono web design, ricerca visiva e sperimentazione con le nuove tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

L’incontro è riservato ai soci di Fondazione Grosseto Cultura; sarà possibile sottoscrivere la tessera associativa prima dell’inizio della lezione al costo di 10 euro.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la segreteria al numero 0564 488066 negli orari di apertura.