Estate rosellana: all’anfiteatro romano c’è “Sogno di una notte di mezza estate”

ROSELLE – Appuntamento con il “Sogno di una notte di mezza estate”, che debutta all’Anfiteatro Romano di Roselle (Grosseto) sabato 20 luglio alle 21:30, e va in replica il 21 e 28 luglio e il 1 agosto, aprendo la XXXIV edizione dell’Estate rosellana. L’opera più celebre di William Shakespeare, prodotta dall’associazione Polis 2001 per la regia di Francesco Tarsi, è pronta ad incantare il pubblico grossetano nella sontuosa cornice dei Ruderi, sulla collina più magica di Maremma.

Magia e sogno sono i due pilastri di questa commedia che ha fatto il giro del mondo sin da quando fu concepita dalla mente geniale del poeta e drammaturgo inglese nel lontano 1596. Ma un grande classico sa emozionare in ogni tempo, soprattutto se parla di passioni leggiadre, intrecci gioiosi, disperazione che si tramuta in gioia e viceversa: in una parola, d’amore.

“L’amore non guarda con gli occhi, ma con la fantasia” come sostiene la dolce Elena, una delle protagoniste. Come lei tutti i personaggi della commedia sono immersi in un mondo intricato che inizia con un invito a nozze (quelle di Teseo d’Atene e Ippolita, Regina delle Amazzoni), e procede per un sentiero tortuoso che vede due coppie di giovani, ovvero Ermia, Lisandro, Demetrio ed Elena districarsi a malapena tra equivoci, magie, folletti dispettosi, scherzi del destino e la deliziosa sensazione di essere avvolti da una coltre di sogno. E non è un sogno qualsiasi, ma quello capace di far accadere cose impensabili in una sola notte. Per scoprirle non ci resta che godere dello spettacolo nella sublime scenografia dell’Anfiteatro Rosellano, gioiello architettonico risalente al I sec. d.C.

Ad allietarvi saranno gli attori Michela Azzolini, Ethel Fanti, Caterina Genta, Enrico Paci, Caterina Rossi, Guido Targetti, Susanna Valtucci, Caterina Zotti. Aiuto regia Caterina Genta, Costumi di Valeria Viva, e foto di scena di Giovanni Rossetti.

Costo dei biglietti: 15 euro intero; 10 euro ridotto studenti.

Per info e prenotazioni: 347 2299737 – asscultpolis2001@libero.it