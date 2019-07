Estate di eventi a Porto Ercole: tutti gli appuntamenti tra musica e sapori

PORTO ERCOLE – Dopo un anno di stop la Pro Loco di Porto Ercole ripropone il programma estivo: il primo evento, “Prosit”, si terrà in piazza indipendenza il 20 e il 21 luglio.

A seguire, il 12 agosto, l’appuntamento è con la musica è in Piazza Roma, dove si terrà “Con te partirà”, evento a cura del soprano Sara Pretegiani e del tenore Giovanni Palmieri e per finire il 7 settembre, ancora in Piazza Indipendenza, c’è la Festa di fine estate, realizzata in collaborazione con Aipe.

«Il Presidente della Pro loco di Porto Ercole – scrive l’associazione – ringrazia l’amministrazione comunale di Monte Argentario e in particolare l’assessore Francesca Ballini per il patrocinio e aver concesso un contributo».