Estate a Scarlino: danze popolari e street band per le vie del paese

SCARLINO – Domenica 4 agosto a Scarlino altri due eventi da non perdere: balli storici e una marching band che girerà per le strade del centro storico.

«Il cartellone estivo scarlinese – spiega l’assessore al Turismo, Silvia Travison – propone spettacoli diversi e soprattutto in location differenti: vogliamo infatti animare tutto il territorio per dare un’offerta varia, che possa coinvolgere tutti. Invito gli appassionati di musica ad assistere allo show di domenica sera a Scarlino paese della BadBimBumBand, perché sarà davvero entusiasmante e coinvolgente».

Domenica 4 agosto al centro sociale Auser del Puntone, alle 21.30, è tempo di danze popolari con “La quadriglia”, gruppo folcloristico della Val di Cecina. Sempre domenica, ancora alle 21.30 ma nel centro storico di Scarlino, ottima musica con la marching band BadBimBumBand che si esibirà in “Bandita”, uno spettacolo teatral-musicale itinerante. La street band, che coniuga qualità musicale con teatralità, movimento e energia, si è esibita nei festival più importanti di arte di strada in Italia e in Europa, fino ad arrivare alla sala Nervi in Vaticano. Lo show spazia dal jazz al funky, con costumi di scena e divertenti siparietti. E spazio anche ai piccoli, con i giochi antichi di Fabiano Vignali, che esporrà lungo le vie del centro storico la sua ricchissima collezione di oggetti d’epoca.