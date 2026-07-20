CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Una settimana all’insegna della musica, della letteratura, dell’arte e della valorizzazione del territorio attende residenti e visitatori a Castiglione della Pescaia e nelle sue frazioni.

Martedì 21 luglio nuovo appuntamento con “Note al Chiaro di Luna… Sulle orme di Carlo Fruttero”, la rassegna musicale organizzata da Agimus Grosseto in collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia, con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi. Nella suggestiva cornice della Casa Rossa Ximenes, alle 21:15 andrà in scena “Sueño al Sur – Tango y Folklore argentino”, un viaggio musicale tra tango e musica popolare argentina, con Lorenza Baudo alla voce e Alessandro Benedettelli alla chitarra. Per facilitare l’accesso all’area sarà disponibile la navetta gratuita “Dal Mare al Museo”, con partenza alle 21:00 da Piazzale Salebro e Piazza Garibaldi, e rientro previsto alle 23:30.

Mercoledì 22 luglio il centro storico di Castiglione della Pescaia ospiterà una serata dedicata alle famiglie con “Ludobus della Maremma – Giochi in legno da tutto il mondo”, iniziativa inserita nel programma “Estate in Famiglia 2026” e promossa dal Centro Commerciale Naturale. Dalle 21:00, in piazza Orto del Lilli, grandi e piccoli potranno divertirsi con i giochi tradizionali in legno provenienti da tutto il mondo, tra prove di abilità, logica e strategia, riscoprendo il piacere del gioco condiviso all’aria aperta. L’ingresso è libero.

Al MuVet di Vetulonia proseguono mercoledì alle 21:00 “Le Notti dell’Archeologia” con l’incontro “La fine del volto. Tre artisti d’avanguardia contro l’identità”. Il direttore del Polo Culturale Le Clarisse di Grosseto, Mauro Papa, accompagnerà il pubblico in una conversazione dedicata ai capolavori di Gino Severini, Giorgio De Chirico e Umberto Boccioni, approfondendo il tema della trasformazione del volto nell’arte del Novecento e il significato delle celebri “Forme uniche della continuità nello spazio”, attualmente esposte al museo nell’ambito della mostra “Un Mecenate e i suoi Tesori”. L’ingresso è gratuito.

La giornata di giovedì 23 luglio si aprirà alle 18:00 nel Giardino Viaggio di Ritorno, con “Galileo Galilei e il viaggio verso l’ignoto”, appuntamento della Biennale dello Scarto. Nel suggestivo parco d’arte contemporanea ideato dal bioarchitetto Rodolfo Lacquaniti, il pubblico assisterà a un dialogo tra lo stesso Lacquaniti e Roberto Ferrari, direttore del Museo Galileo di Firenze, moderato da Barbara Catalani, dedicato alla figura dello scienziato e al tema della conoscenza e della scoperta.

Alle 19:00 di giovedì prenderà il via la nuova rassegna letteraria “Castiglione Racconta”, ideata dal giornalista Pierfrancesco De Robertis. Il primo appuntamento vedrà protagonista Teresa Ciabatti, che in Piazza Orto del Lilli presenterà il suo romanzo “Donnaregina”, dialogando con Chiara Di Clemente, caporedattrice della sezione Cultura del Quotidiano Nazionale.

La serata proseguirà alle 21:15 con un nuovo concerto di “Note al Chiaro di Luna”. Sul palco alla Casa Rossa Ximenes saliranno Riccardo Guazzini al sax e Anna Bodnar alla fisarmonica, protagonisti di un raffinato concerto cameristico. Anche in questa occasione sarà attiva la navetta gratuita “Dal Mare al Museo”, con partenza alle 21:00 e rientro alle 23:30.

Venerdì 24 luglio nel tardo pomeriggio la visita guidata “Tramonto alla Casa Rossa”, organizzata nell’ambito del progetto europeo Interreg Marittimo Ricrea It-Fe. I partecipanti potranno esplorare gratuitamente la Riserva Naturale della Diaccia Botrona attraverso un percorso guidato della durata di circa due ore, con prenotazione obbligatoria.

Nel fine settimana, venerdì, sabato e domenica alle 18:00, tornano anche le visite guidate al Giardino Viaggio di Ritorno, occasione per conoscere da vicino il parco d’arte contemporanea creato da Rodolfo Lacquaniti.

Alle 19:00 Piazza Orto del Lilli ospiterà il secondo appuntamento di “Castiglione Racconta”, con Edoardo Albinati. Lo scrittore presenterà il suo ultimo romanzo “I figli dell’istante”, dialogando con Alessandra Sardoni, giornalista e volto di La7, in un confronto dedicato alla narrativa italiana contemporanea.

Alle 21:00 il Belvedere dello Sparviero di Punta Ala farà da cornice al concerto lirico dei solisti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino, con l’esibizione de “I Tre Tenori e pianoforte”, nell’ambito del calendario estivo promosso dal Comune e dalla Marina di Punta Ala.

Sempre venerdì alle 21:30, il Giardino di San Giovanni Battista a Castiglione della Pescaia ospiterà il primo appuntamento della rassegna “Soli Deo Gloria”, dedicato ai trent’anni del Sisters & Brothers Gospel Choir Ensemble. Diretto da Carla Baldini, il coro proporrà un coinvolgente repertorio che spazierà dai grandi classici del gospel come “Oh Happy Day”, “Amazing Grace” e “When the Saints Go Marching In” fino a composizioni originali e reinterpretazioni in chiave gospel.

Al Torrione di Buriano, sempre alle 21:30, spazio alla musica italiana con “La voglia, la pazzia”, omaggio a Ornella Vanoni e Gino Paoli interpretato da Cinzia Monari e Paolo Mari, inserito nel cartellone estivo del borgo.

La giornata di sabato 25 luglio inizierà alle 19:00 con il terzo appuntamento di “Castiglione Racconta”. Il giornalista Stefano Nazzi, in Piazza Orto del Lilli, presenterà i suoi libri “Il volto del male”, “Canti di guerra” e “Predatori”, dialogando con Erika Pontini, capocronista de La Nazione di Firenze, in un incontro dedicato al racconto della cronaca nera tra giornalismo e narrazione.

Alle 20:15 Tirli celebrerà la tradizionale Processione di Sant’Anna, con partenza dalla Chiesa di Sant’Andrea, seguita, a partire dalle 21:15, dall’esibizione della Idea Music Band in Piazza del Popolo, nell’ambito del programma estivo organizzato dalla Pro Loco.

Alle 21:30 Piazza Solti, a Castiglione della Pescaia, ospiterà invece il nuovo appuntamento di “Cose di Spettacolo”, con il concerto dei Najimbuz – Naima Faraò 4et, formazione che porterà sul palco una serata di musica dal vivo a ingresso libero.

La settimana si concluderà domenica 26 luglio, alle 19:00 in Piazza Orto del Lilli, con l’ultimo appuntamento della prima settimana di “Castiglione Racconta”. Ospite sarà Giorgione, al secolo Giorgio Barchiesi, tra i divulgatori gastronomici più amati dal pubblico televisivo, che presenterà i due volumi “Giorgione – Orto e Cucina”. In dialogo con il critico gastronomico Paolo Pellegrini, racconterà la propria filosofia culinaria, fatta di ricette, tradizione, orto e convivialità.