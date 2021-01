Espressioni d’arte in Fortezza, torna la mostra con 150 opere grossetane

GROSSETO – La mostra Espressioni d’arte in Fortezza, organizzata dall’Istituzione Le Mura in collaborazione con Agaf, inaugurata l’1 novembre 2020 e pressoché immediatamente sospesa a causa delle restrizioni normative imposte dall’emergenza sanitaria in atto riaprirà i battenti a partire da lunedì 18 gennaio fino a venerdì 29 gennaio.

La mostra rimarrà aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì con orario dalle 16 alle 19,30. Gli accessi saranno contingentati previo controllo della temperatura corporea e nel totale rispetto delle norme igieniche previste.

L’esposizione vede la presenza di oltre 150 opere realizzate da 35 artisti locali che spaziano nei vari generi dal figurativo, all’astratto, all’acquerello e alla scultura. L’ingresso è gratuito.