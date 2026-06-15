FOLLONICA – Al parco della Rimembranza (area Ex Ilva) si terrà la 2° esposizione canina nazionale Fidc-Uct Follonica. L’evento è organizzato dalla sezione comunale della Federazione italiana della caccia (Fidc) – Unione cacciatori toscani (Uct), con il patrocinio e il supporto dell’Amministrazione comunale di Follonica.

La manifestazione, tappa ufficiale e valevole per il campionato toscano Fidc, vedrà la partecipazione di allevatori, professionisti e appassionati da tutta la regione. L’edizione di quest’anno si preannuncia di grande rilievo grazie allo “Speciale cani da pastore”, un focus interamente dedicato alla valorizzazione e al giudizio di queste straordinarie razze canine.

Programma

Le attività prenderanno il via alle ore 8:30 con l’apertura delle iscrizioni e l’ingresso dei cani nell’area di gara. La chiusura delle iscrizioni è fissata per le 10, per consentire l’inizio dei giudizi singoli alle 10:30, che proseguiranno senza interruzioni. A partire dalle ore 15:30 avranno inizio i giudizi dei raggruppamenti, seguiti dall’attesissimo “Best in show” e dalle premiazioni ufficiali.

Il concorso è aperto alle classi Libera (soggetti oltre i 15 mesi), Giovani (dai 9 i 18 mesi) e Cuccioli (dai 4 ai 9 mesi), oltre alle categorie speciali “Coppia” e “Gruppo”.

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo un servizio ristoro in loco, gestito in collaborazione con un ristorante convenzionato.

Informazioni e iscrizioni

Per dettagli sulle modalità di partecipazione e iscrizione, è possibile contattare il Comitato Organizzatore ai numeri: 339/4677831 (Danilo Righi) e 331/4505068 (Stefano Leoni).