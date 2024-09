ALBERESE – Il Parco della Maremma promuove iniziative al fine di far conoscere l’area protetta. Non tutti sanno che molti percorsi sono facilmente fruibili anche da visitatori con disabilità.

Sabato 14 e domenica 15 settembre, nell’ambito della Festa dei parchi, finanziata dalla Regione Toscana, è in programma una due giorni ricca di escursioni guidate e gratuite, per osservare la natura da diverse prospettive: a piedi, in bicicletta, in carrozza e in canoa.

L’obiettivo è di coinvolgere primariamente realtà che sul territorio sono impegnate nel sociale, che si occupano con dedizione e competenza di attività rivolte a persone fragili o con disabilità. Gli eventi sono, in ogni caso, aperti a tutti quelli che vogliono approfittare delle visite gratuite per scoprire o riscoprire la ricchezza del territorio, un Parco aperto per tutti.

Sabato e domenica mattina, dalle ore 9.30, sarà possibile raggiungere Marina di Alberese in carrozza, accompagnati da una guida naturalistica ai piedi delle colline dell’Uccellina e lungo i margini di una grande pianura dove pascolano mandrie di bovini maremmani. Le carrozze sono adibite al trasporto di otto carrozzine, è, quindi, richiesto di specificare ogni esigenza al momento della prenotazione. Il percorso, di circa un’ora e mezza, termina con una merenda per tutti i partecipanti.

Per chi preferisce la canoa, sono in programma due escursioni al giorno, della durata di due ore circa, sul fiume Ombrone, con partenza sabato e domenica alle 9.30 e alle 16.30. Le canoe canadesi sono assemblate in modo da formare un’imbarcazione simile ad un catamarano, stabile ed anti ribaltamento, adatta a qualsiasi tipo di escursionista. Lo sforzo durante la pagaiata è molto ridotto e sarà sicuramente ripagato, alla fine, con un brindisi offerto.

Gli appassionati della bicicletta ameranno i due itinerari in programma, diversi per difficoltà e durata: sabato, alle ore 16.30, pedaleremo verso Bocca d’Ombrone (itinerario A7), festeggiando l’arrivo con un brindisi.

Domenica alle ore 9.30 andremo verso il grande oliveto di Collelungo per poi attraversare l’Uccellina e apprezzare la natura mediterranea. La giornata è arricchita dalla presentazione del libro di Francesco Ruggeri “Il giovane Fausto” (ed. Effigi) e da un brindisi conclusivo. La durata complessiva dell’evento è di circa 8 ore, si consiglia di portare acqua e pranzo al sacco. Il Parco mette a disposizione alcune biciclette, in maniera gratuita, si prega di specificare la necessità in fase di prenotazione.

Infine, solo domenica pomeriggio, sarà possibile intraprendere un semplice e piacevole percorso a piedi sull’itinerario faunistico, una passeggiata di circa due ore da fare lentamente per avvistare gli animali e riconoscere grandi querce da sughero, un fitto sottobosco di cisto e altri profumati arbusti mediterranei. Il percorso è un anello quasi pianeggiante e accessibile a chi ha difficoltà motorie, dotato anche di pannelli didattici tattili per le persone ipovedenti.

Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]. Si prega di specificare a quale esperienza si vuole partecipare e eventuali esigenze.