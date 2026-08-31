MANCIANO – Proseguono anche nei mesi di settembre e ottobre le escursioni guidate gratuite promosse dal Comune di Manciano in collaborazione con la cooperativa Le Orme. Il calendario propone trekking, passeggiate e visite nel centro storico, offrendo a residenti e visitatori nuove occasioni per conoscere il patrimonio naturalistico, storico e archeologico del territorio.

Il primo appuntamento è domenica 6 settembre: alle ore 9 partirà da Saturnia il trekking alla Necropoli del Puntone, della durata di circa cinque ore e con pranzo al sacco. Il ritrovo è fissato al parcheggio a pagamento situato alla fine di via Aurinia, sulla sinistra prima di entrare nella piazza principale.

Durante l’escursione la tappa per il pranzo al sacco sarà all’Archeo & Astro Parco delle Stelle, di proprietà di Loriano De Angelis, noto astrofilo toscano, divulgatore residente a Saturnia e membro dell’A.M.S.A., Associazione Maremmana Studi Astronomici. All’interno del Parco delle Stelle sono presenti anche alcune tombe appartenenti a un periodo precedente all’epoca etrusca, che costituiranno una delle tappe del trekking. La Necropoli del Puntone e le tombe custodite nel Parco delle Stelle si trovano entrambe nel territorio di Pian di Palma, a Saturnia.

In occasione del trentesimo anniversario della Festa delle Cantine, anche i tour nel centro storico di Manciano si arricchiranno della visita alle cantine. Il primo appuntamento è in programma giovedì 10 settembre alle ore 18, con partenza dall’Ufficio turistico di via Cavour 6. Sabato 12 settembre saranno invece organizzati due turni, rispettivamente alle ore 18 e alle ore 18.30, sempre con partenza dall’Ufficio turistico.

Il programma di settembre continuerà domenica 13 con il trekking nella valle del fiume Fiora, sulle tracce dei briganti, tra gli eremi di Poggio Conte e Ripatonna Cicognina. L’escursione avrà una durata di circa cinque ore e prevede il pranzo al sacco sul fiume e la possibilità di fare il bagno.

Domenica 20 settembre sarà la volta della passeggiata da Poggio Murella al Castellum Aquarum, della durata di circa due ore, mentre domenica 27 settembre è previsto il trekking da Montemerano a Saturnia, con bagno alle Cascate del Gorello e una durata di circa sei ore.

Nel mese di settembre proseguiranno inoltre le visite guidate nel centro storico di Manciano, in programma sabato 5, sabato 19 e sabato 26 settembre alle ore 17, con ritrovo davanti all’Ufficio turistico di via Cavour 6.

Il calendario si estenderà anche al mese di ottobre con due ulteriori escursioni. Sabato 3 ottobre alle ore 9 tornerà il trekking alla Necropoli del Puntone, a Saturnia. Anche in questa occasione il percorso durerà circa cinque ore e comprenderà la visita alle tombe presenti all’interno dell’Archeo & Astro Parco delle Stelle, dove è prevista la sosta per il pranzo al sacco.

Domenica 11 ottobre, sempre alle ore 9, partirà invece il trekking da Montemerano a Saturnia, con bagno alle Cascate del Gorello. L’escursione avrà una durata di circa sei ore e prevede il pranzo al sacco. Il ritrovo è fissato al parcheggio del cimitero di Montemerano.

«Con l’estensione del calendario al mese di ottobre vogliamo continuare a offrire occasioni per vivere e conoscere il nostro territorio anche al di fuori dei mesi di maggiore affluenza – dichiarano il vicesindaco Roberto Bulgarini e l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi –. Gli itinerari proposti permettono di scoprire luoghi di grande valore, accompagnati da guide esperte e con una particolare attenzione alla storia, all’ambiente e alle peculiarità del territorio mancianese».

Tutte le attività sono gratuite, ma è richiesta la prenotazione. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la cooperativa Le Orme ai numeri 0564 416276 e 346 6524411 oppure scrivere a [email protected].