Escursioni e passeggiate nella natura dell’Oasi Bosco Rocconi

ROCCALBEGNA – Tutte le domeniche, dalle 10, il Wwf organizza passeggiata nella splendida Oasi Bosco Rocconi, situata nei comuni di Roccalbegna e Semproniano, in una delle zone più incontaminate e suggestive della Maremma, l’Alta Valle dell’Albegna.

Un itinerario accuratamente studiato, che si snoda interamente in mezzo ad un bosco di cerri, roverelle e lecci e che ha come prima tappa l’arrivo ad un osservatorio abbarbicato sopra rocce a strapiombo sul torrente Rigo, un impatto visivo unico ed indimenticabile, capace di emozionare. Dopo la sosta per osservare i rapaci, si prosegue lungo i sentieri che scendono fino al fiume Albegna, dove è possibile tuffarsi nelle acque del Sasso Rosso rese limpide e fresche per tutta l’estate da una sorgente sotterranea proveniente dall’Oasi.

Dopo il bagno, al via la visita alla “foresta incantata” adiacente al fiume per respirare un’atmosfera ovattata, quasi magica. Obbligatoria la visita di “cortesia” all’Alborellona, un vetusto pioppo inclinato dal tempo, ma che continua a vivere nonostante gli anni grazie ad un giovane e robusto acero che gentilmente lo sorregge. Si riparte per il viaggio di ritorno percorrendo un sentiero suggestivo ed ombreggiato per arrivare al prato delle Orchidee e delle Farfalle, dove si trovano due piccoli stagni ricchi di anfibi e insetti, utilizzati dai mammiferi e dalle testuggini terrestri per dissetarsi. Il viaggio prosegue attraverso il Sentiero Natura per terminare al punto di partenza.

Durata: 4-5 ore

Indispensabile:

un abbigliamento adeguato e scarpe da trekking

pranzo al sacco da consumare al fiume o al prato secondo le esigenze dei visitatori

prenotazione obbligatoria ai numeri 3349447214 – 3703703832

il WWF declina ogni responsabilità per il bagno facoltativo al Fiume Albegna

Escursioni alternative

Passeggiata breve: partenza ore 10; durata 2- 3 ore – facile

Partenza dalla biglietteria e prima tappa all’osservatorio per un colpo d’occhio mozzafiato sulle rocce a strapiombo che sovrastano il torrente Rigo. Attraverso un sentiero di media difficoltà, si arriva allo “stradone” per poi, dopo una tappa alla “panchina” di osservazione andare al Prato delle Orchidee e continuare a scendere attraverso il sentiero dei Ginepri fino all’Albegna, dove chi lo desidera può fare un breve bagno nelle acque fresche e pulite del fiume.

Durante il ritorno è possibile effettuare una sosta al “Prato” per un breve spuntino nell’area attrezzata, godendo dell’assoluto silenzio dell’Alta Valle dell’Albegna, per poi proseguire lungo il sentiero natura e raggiungere nuovamente il punto di partenza. Il personale WWF garantirà una passeggiata piacevole e rilassante.

Passeggiata pomeridiana: partenza ore 16:30; durata 3,5-4 ore: impegnativo

(min. 5 – 6 partecipanti)

Questa passeggiata consente di godere quasi interamente delle bellezze della Riserva Naturale e Oasi WWF Bosco Rocconi, perché attraversa interamente la proprietà WWF fino a raggiungere la confluenza tra il Torrente Rigo e il Fiume Albegna. Possibilità di fare il bagno in una delle pozze più belle del fiume.

E’ possibile prevedere una sosta all’area attrezzata del “Prato” prima di far ritorno alle auto.

Le visite si effettuano preferibilmente nei giorni di sabato e domenica, ma è possibile concordare anche in altri giorni in base alle disponibilità del personale.

Per i più desiderosi di una immersione totale nella natura è possibile prevedere il ritorno al crepuscolo.

Per info – e-mail boscorocconi@wwf.it – cell. Guide WWF: 3349447214 – 703703832 – cell. Direzione: 3208223972

Prima o dopo la visita all’Oasi WWF consigliamo una sosta per visitare i bellissimi borghi di Roccalbegna e Semproniano, ma anche la piccola frazione di Rocchette di Fazio e magari usufruire di uno dei vari punti di ristoro caratterizzati da una cucina tradizionale e di qualità.