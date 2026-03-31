ALBERESE – Anche ad aprile prosegue “Parco aperto”, la rassegna eventi del Parco della Maremma, con appuntamenti per tutte le età tra escursioni, arte e musica.In programma ci sono tre uscite dedicate a Cala di Forno, la spiaggia più nota dell’area protetta, una passeggiata tra natura e sapori a Talamone, realizzata in collaborazione con la Pro Loco di Talamone, e l’ultimo incontro del ciclo di disegno naturalistico curato dalla cooperativa Silva.

Non manca la grande musica, con il concerto “Omaggio a Ezio Bosso” al Granaio Lorenese, per un nuovo appuntamento della rassegna “La voce di ogni strumento” promossa da Agimus Grosseto, e una mattinata pensata per i più piccoli alla scoperta del mondo degli insetti.

Di seguito tutti gli eventi nel dettaglio.

4, 18 e 25 aprile “Speciale Cala di Forno”

Il calendario di aprile si apre con il primo di tre appuntamenti che vedono protagonista Cala di Forno, un vero gioiello della natura. Le escursioni, con guida, sono in programma per sabato 4, 18 e 25 aprile.

Il percorso, di circa 17 chilometri lungo l’itinerario A4, si snoda tra pineta, oliveti secolari, macchia mediterranea e falesie a picco sul mare, fino a raggiungere la splendida spiaggia di Cala di Forno, un angolo di paradiso racchiuso tra due scogliere spesso frequentato da animali selvatici.

Il ritrovo, per tutte e tre le giornate, è alle ore 9 al Centro visite di Alberese (via del Bersagliere 7/9, Alberese, Grosseto), con partenza prevista alle 9.15. L’escursione, della durata di nove ore circa compresa la sosta in spiaggia, è di medio-alta difficoltà. Necessario indossare scarpe da trekking e portare con sé pranzo al sacco, acqua a sufficienza e qualche spuntino. L’iniziativa è sconsigliata ai minori di 14 anni.

Costo del biglietto 15 euro (10 euro ridotto per studenti under 25). Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected].

11 aprile “Talamone tra paesaggio e sapori”

Sabato 11 aprile, alle 9.30 (ritrovo 15 minuti prima), si terrà l’escursione “Talamone tra paesaggio e sapori“, un evento nato dalla collaborazione tra il Parco della Maremma e la Pro Loco di Talamone per conoscere l’area sud dell’area protetta e degustare le eccellenze gastronomiche dell’Agriturismo Buratta.

La passeggiata, di 3,9 chilometri lungo l’itinerario T1 – Punta del Corvo, partirà dalle rovine delle Cisterne romane di Talamone per poi risalire un antico percorso doganale immerso in una macchia di lecci fino a raggiungere il Semaforo, un punto di avvistamento militare abbandonato dove è possibile godere di un magnifico panorama.

Da qui lo sguardo si apre sul Mar Tirreno e sulle isole dell’Arcipelago toscano, oltre a offrire una splendida vista sulla costa alta della parte meridionale del Parco. Il sentiero prosegue per una macchia bassa mista e gariga, con scorci sia sul mare sia sull’entroterra, fino ad arrivare a Punta del Corvo, dove il panorama diventa ancora più ampio e suggestivo.

La passeggiata, di media difficoltà e della durata di circa tre ore, sarà arricchita da alcune letture riguardanti Talamone e la sua storia. Dopo qualche saliscendi, si tornerà alle Cisterne romane per riprendere le auto e raggiungere l’Agriturismo Buratta, azienda nota per le sue attività nel settore dell’agricoltura biologica, della gastronomia, dell’allevamento e della doma dei cavalli. Qui si potrà gustare una merenda con prodotti locali, ideale per ristorarsi dopo la camminata del mattino.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e di portare con sé l’acqua. Il costo del biglietto è di 15 euro. Info e prenotazioni a [email protected].

12 aprile corso di disegno naturalistico a Bocca d’Ombrone

Domenica 12 aprile ultimo appuntamento del ciclo d’incontri dedicato al disegno naturalistico nel Parco della Maremma. Dopo il successo delle prime due giornate, questa volta protagonista sarà uno degli scenari più incantevoli dell’area protetta: Bocca d’Ombrone.

Dalle ore 9 alle 13, i partecipanti potranno immergersi nella quiete della foce del fiume, lasciandosi guidare dall’ampiezza del paesaggio e dai colori della salicornia, che in primavera disegna trame vivaci e si armonizza con l’orizzonte marino.

Sotto la guida di Jacopo Di Domenico, artista locale che si è formato all’Accademia delle Belle Arti, l’incontro offrirà l’occasione di osservare e tradurre su carta forme, luci e atmosfere di un ambiente unico.

Questo terzo appuntamento chiude un percorso pensato da Silva Società Cooperativa per esplorare il Parco con uno sguardo più lento e creativo, trasformando ogni tappa in un esercizio di osservazione e interpretazione del paesaggio maremmano attraverso il disegno.

L’età minima per partecipare è 14 anni e il costo è di 30 euro a persona, incluso il biglietto d’ingresso al Parco e il materiale da disegno. Per informazioni e prenotazioni scrivere a [email protected].

19 aprile Anna Tifu e l’“Omaggio a Ezio Bosso”

Domenica 19 aprile torna la grande musica al Parco della Maremma. Alle ore 18, al Granaio Lorenese di Spergolaia (Alberese, Grosseto) andrà in scena “Omaggio a Ezio Bosso” con Anna Tifu (violino) e Simón Pavlov (direttore) in coproduzione con l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto.

Il concerto, dedicato all’associazione Skeep, fa parte della rassegna “La voce di ogni strumento” organizzata da Agimus Grosseto.

Su Ezio Bosso, la violinista Anna Tifu racconta: “Lo vidi per la prima volta a Sanremo e rimasi colpita dalla sua storia. Così gli mandai una richiesta di amicizia su Facebook, alla quale lui rispose proponendomi di suonare ad un suo concerto. Da lì ha avuto inizio una stupenda amicizia. Avere avuto il privilegio di conoscere Ezio è stata una delle cose più belle che mi siano capitate. Il suo carisma e il suo amore incondizionato per la vita e per l’arte mi accompagnano sempre”.

Biglietti a partire da 10 euro su https://www.vivaticket.com/it/ticket/omaggio-ad-ezio-bosso/293569.

26 aprile “Da sei zampe in su”

Domenica 26 aprile alle 9.30 (ritrovo 15 minuti prima) è in programma “Da sei zampe in su”, una passeggiata entomologica di circa 3,9 chilometri e di facile percorrenza pensata per le famiglie.

L’entomologia è la branca della zoologia che studia gli insetti e il loro impatto sull’ambiente. Gli insetti, infatti, sono piccoli grandi protagonisti del delicato equilibrio naturale.

Durante la passeggiata, lungo il sentiero faunistico A6 del Parco della Maremma e della durata di tre ore circa, i partecipanti impareranno a riconoscere le varie specie di insetti, osservarne la struttura e comprendere la loro vita.

Servono occhi attenti e curiosità per questa giornata ideata per i bambini dai 6 anni in su e le loro famiglie, per vivere la natura, apprendere, condividere e diventare parte attiva nella salvaguardia della biodiversità.

Il costo del biglietto è di 10 euro a bambino, gratuito per gli adulti accompagnatori. Info e prenotazioni a [email protected].

Il calendario degli eventi è in continuo aggiornamento. Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito www.parco-maremma.it.