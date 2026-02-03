ALBERESE – È tra le zone umide più importanti della provincia di Grosseto e una delle più affascinanti: si tratta del “padule” della Trappola, l’area che sarà protagonista dell’evento organizzato dal Parco della Maremma per domenica 8 febbraio.

“Da pochi giorni si è celebrato il ‘Ramsar day’, un evento che serve a sottolineare l’importanza delle zone umide, ecosistemi fondamentali per la biodiversità”, spiega Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma. “La giornata prende il nome dal trattato di Ramsar, sottoscritto da più Paesi nel 1971 e recepito dall’Italia nel 1976, ovvero cinquant’anni fa. Un accordo che rappresenta un impegno per la conservazione di questi ambienti, habitat ideali per molte specie animali e vegetali, e che svolgono un ruolo importantissimo nella salvaguardia del territorio”.

Con l’evento “Trappola con gli stivali”, che permette di visitare in via straordinaria un’area che di solito non è accessibile, sarà possibile esplorare la parte più a nord della palude accompagnati da guide esperte e da Flavio Monti, ricercatore tecnologo del Cnr-Iret. Un’occasione anche per fare birdwatching e ammirare i numerosi uccelli migratori svernanti che, in questo periodo, hanno scelto l’area come dimora.

Il ritrovo è previsto alle 9.15 a Principina a Mare, porta del Parco della Maremma (parcheggio vicino allo stabilimento balneare Lido Oasi). Attraverso un percorso che si snoda tra macchie e giuncheti, si raggiungeranno i bordi dei “laghetti”, affollati in inverno da centinaia di anatre, oche, limicoli e molte altre specie. La camminata, che si sviluppa su 4 chilometri, avrà una durata di circa 3 ore.

È importante prestare attenzione all’abbigliamento, che deve essere comodo, e munirsi di stivali di gomma, preferibilmente fino al ginocchio (costo 15 euro; prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected]).

Il calendario di eventi “Parco aperto” prosegue per tutto il mese di febbraio: domenica 15 è in programma una passeggiata teatrale con visita all’idrovora di San Paolo, organizzata insieme al Consorzio di bonifica 6 Toscana Sud, mentre domenica 22 febbraio si terrà il primo incontro del corso di pittura naturalistica organizzato dalla cooperativa Silva, con il docente Jacopo Di Domenico.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.parco-maremma.it.