MONTEMERANO – Domenica 24 marzo alle 10, l’Accademia del libro promuove la presentazione, che si terrà in biblioteca, della guida di Giancarlo Mariotti Bianchi e Vittorio Paielli “Clodia – antica via delle terme” (Edizioni Il Lupo, 2018) e un’escursione sulle tracce dell’antico percorso

Il volume – il cui significativo sottotitolo è Dieci tappe lungo una delle più antiche vie romane – racconta con testi e immagini l’itinerario seguito dagli autori da Roma a Saturnia, “170 Km di natura e arte tra Lazio e Toscana”, alla ricerca di una delle più antiche strade consolari romane, sfiorando terme ancora oggi perfettamente agibili e di sollievo per i camminatori».

Per affrontare in modo esaustivo il tema trattato dal volume, l’incontro proposto dall’Accademia del Libro si articolerà in due momenti: alle 10, si terrà infatti la presentazione in biblioteca, dove l’editore Carlo Coronati e Alberto Vignali parleranno della guida e della Via Clodia con Giancarlo Mariotti Bianchi.

Alle 11,30, dopo un breve trasferimento in automobile ai Pianetti di Montemerano, avrà inizio l’escursione gratuita in traversata guidata dallo stesso autore, una passeggiata che raggiungerà Saturnia verso le 14,30, passando per un bel tratto di basolato antico ed entrando in paese da Porta Romana.

Per informazioni sull’escursione e relative iscrizioni si può prendere contatto con Giancarlo Mariotti Bianchi al numero 331.1742849.