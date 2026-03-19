CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – sabato 21 marzo alle 9:30, per una durata di tre – quattro ore, ci sarà l’occasione di poter partecipare ad un’escursione in mountain bike per esplorare la Diaccia Botrona, lungo un percorso medio – facile ad anello che segue le rive dell’antico lago Prile, oggi una delle aree umide più importanti d’Europa.

Pedalando tra specchi d’acqua, canali e paesaggi aperti, il percorso conduce accanto a luoghi simbolo come la Casa rossa Ximenes e i ruderi dell’abbazia di San Pancrazio, offrendo l’occasione di osservare numerose specie di uccelli acquatici e di vivere il territorio da una prospettiva dinamica e coinvolgente.

Il luogo dell’appuntamento sarà alla Casa rossa ed il percorso è adatto ad un’età superiore ai quattordici anni.

Informazioni e prenotazioni [email protected] o ai numeri 0564 416276 (lunedì – venerdì mattino), 3466524411.