Escursione guidata alla scoperta delle cave d’allume di Montioni

MASSA MARITTIMA – Il Comune di Massa Marittima organizza un’escursione con il gruppo speleologico, la visita alle cave d’allume di Montioni.

L’appuntamento è per domenica 23 febbraio alle 9 davanti alle Fonti dell’Abbondanza, piazzale Mazzini a Massa Marittima. Viene offerta la possibilità di pranzare al ristorante La Foresta di Montioni, con menù fisso al prezzo di 25 euro. Il giro terminerà intorno alle 13.

Visti i tratti da percorrere è necessario indossare scarpe da trekking e vestiti comodi e adeguati al bosco. I caschi e le luci saranno forniti gratuitamente.

Il costo è di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per i ragazzi dai 6 ai 18 anni. Per i bambini sotto i 6 anni l’ingresso è gratuito.

La prenotazione è obbligatoria entro sabato 22 febbraio alle 17.

Per prenotarsi contattare il numero 0566906554 dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 o l’indirizzo e-mail ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it

Per maggiori informazioni visitare il sito www.turismomassamarittima.it/speleologia/