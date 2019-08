Escursione al centro della terra: con Maremmagica alla grotta di Punta degli stretti

MONTE ARGENTARIO – Lunedì 26 agosto Maremmagica Maremma propone una nuova ed avventurosa escursione speleologica grotta Punta degli stretti. Per tutti coloro che amano vivere i tesori nascosti di questa splendida terra di Maremma, per chi cerca nuove ed avventurose esperienze in totale sicurezza, Maremmagica propone una bellissima escursione speleologica alla grotta Punta degli stretti guidati da esperta guida ambientali speleologo e geologo, per scoprire la straordinaria bellezza che solo la natura può offrire.

La splendida Grotta Punta degli Stretti è caratterizzata da laghi e gallerie di facile percorribilità da consentire anche al visitatore meno esperto una divertente escursione tra specchi d’acqua, meandri, colonne, stalattiti e stalagmiti. A tutti i partecipanti verranno forniti casco ed impianto illuminate. Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 25 agosto.

Per informazioni e prenotazioni:

Maremmagica Soc. Coop.

Cell: 389.0031369

Email: info@maremma-online.it