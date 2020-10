Erosione costiera del litorale toscano: un convegno per la difesa del suolo

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Il 23 ottobre si svolgerà, a Castiglione della Pescaia, all’hotel Anfora, il convegno a carattere scientifico-divulgativo “Litorale toscano: dinamiche, riqualificazione e difesa”, organizzato dal geologo Francesco Stragapede, referente della Sigea (Società Italiana di Geologia Ambientale) con Altascuola e Ordine degli Ingeneri di Grosseto, con la collaborazione ed il supporto logistico del Comitato Save the Coast CdP, patrocinato da Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Gnrac e Aipin.

Relatori del mondo accademico e professionale affronteranno il tema, sempre più attuale, dell’erosione costiera analizzando i metodi di monitoraggio dell’evoluzione delle coste e dei sistemi sostenibili di tutela e di riqualificazione, attraverso l’analisi storica del fenomeno e i possibili interventi progettuali secondo le linee nazionali, anche alla luce di progetti già avviati.

Le relazioni degli esperti nazionali e internazionali del settore e la partecipazione di referenti istituzionali sulle linee guida e la programmazione delle attività di tutela della costa, secondo il programma disponibile, costituiscono un’ occasione di informazione e di confronto in un contesto territoriale dove, più che altrove, è sentita la problematica dell’evoluzione costiera e della riqualificazione per le attività turistiche.

Il convegno è aperto alla partecipazione di professionisti e privati cittadini, previa prenotazione al fine della regolamentazione degli accessi per garantire condizioni di sicurezza sanitari; la trasmissione in streaming sulla pagina facebook della SIGEA e di Save the Coast CdP consentirà la partecipazione all’evento anche da remoto, consentendo di accedere anche in differita su youtube ai contenuti dell’evento.

Per informazioni e iscrizioni www.sigeaweb.it, organizzazione cell.335.1208356, mail stragapede@soilpro.it