Epoche a confronto: l’Argentario com’era e com’è. Spettacolo di foto, musica e teatro

PORTO SANTO STEFANO – Conclude una stagione estiva densa di appuntamenti di richiamo, sabato 21 settembre alle 21, il Centro studi Don Pietro Fanciulli di Porto Santo Stefano. L’evento scelto per questo “arrivederci” è un mix particolare di foto locali, teatro e musica.

Torna “Epoche”, questa volta sotto forma di proiezioni di immagini di angoli del paese in cui, con particolari tecniche, Alessio Bausani riesce a sovrapporre quelle di decenni fa con quelle attuali. I lavori di Bausani, in mostra nei locali del Centro, hanno ottenuto un incredibile successo lo scorso giugno, al pari dell’anno precedente. Sabato prossimo le proiezioni saranno accompagnate da momenti di recitazione e musica. Nel primo caso la voce recitante sarà quella di Matteo Guerra, altra “conoscenza” del Centro studi, che interpreterà testi alla cui stesura ha collaborato Giulia Giovani. Per la parte musicale, si esibirà l’ansamble formata da Dino Cocco alla chitarra, Marcello Fanciulli ai fiati, Francesca Birardi al flauto, e Elisa Amato alla voce.

Ingresso gratuito.