FOLLONICA – La vicenda giudiziaria di Enzo Tortora al centro di un nuovo incontro organizzato dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Follonica, sabato 9 maggio alle 17 alla biblioteca comunale.

Nell’occasione sarà presentato il libro “Lettere a Francesca”: «Si tratta di un appuntamento importante dedicato a Enzo Tortora – spiega la Commissione -, attraverso la partecipazione di Francesca Scopelliti, giornalista e compagna di vita di Tortora, che dialogherà con il pubblico ripercorrendo una delle vicende più emblematiche della storia giudiziaria italiana.

Attraverso le lettere scritte durante il periodo della detenzione, emergerà un racconto intimo e profondo che testimonia il dramma umano, la dignità e la forza di un uomo simbolo della lotta per la giustizia e i diritti.

L’appuntamento sarà una occasione per ascoltare Francesca Scopelliti e riflettere insieme su giustizia, diritti e memoria, attraverso una testimonianza intensa e profondamente attuale».