GROSSETO – L’associazione “Anna Magnani”, insieme ad Agaf, presenta la mostra di pittura “Sguardi sull’anima”.
(Foto d’archivio)
Un percorso artistico che racconta emozioni, fragilità e forza interiore attraverso opere capaci di offrire allo spettatore un’occasione di riflessione profonda e di autentica connessione con se stesso.
I cittadini sono invitati il giorno 11 dicembre 2025 alle 17 presso la sede Agaf – Via Mazzini 61 (nel cortile accanto alla scuola elementare) per l’inaugurazione della mostra.
Un appuntamento aperto a tutti gli amanti dell’arte e a chi desidera lasciarsi toccare dalla bellezza e dall’intensità degli sguardi dell’anima.