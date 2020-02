Emapesciolinorosso: la storia di un padre e di un figlio nel libro “Lasciami volare papà”

GROSSETO – Giovedì 13 febbraio, aLl’Aula magna del Polo universitario grossetano, Gianpietro Ghidini, autore del libro “Lasciami volare papà” e fondatore dell’associazione Emapesciolinorosso, racconterà la propria storia e quella di suo figlio Emanuele

«Una testimonianza da raccogliere come un dono inedito, un appello a chi incrocia e accompagna la vita dei figli della nostra città» racconta l’insegnante della media Ungaretti che ha organizzato l’incontro.

«Siamo tutti alla ricerca di parole autentiche, che sappiano mostrare l’altra faccia del dolore, quella che offre una sapienza nuova, una via alternativa all’impotenza e alla rassegnazione. Chi cura le relazioni col massimo della forza non lascerà mai al dolore l’ultima parola. Abbiamo la possibilità di conoscere una parola vera che aiuti le nostre a diventare un ponte di fiducia reciproca con i nostri giovani. Andiamo in tanti, l’appuntamento è prezioso di vita per cercare di condividere l’idea che non solo possiamo sopravvivere al dolore , ma che le sofferenze e le difficoltà della vita ci possono rendere migliori».

Sono previsti due incontri. Il primo, alle ore 10:30, sarà dedicato ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado” G. Ungaretti” dell’Istituto Comprensivo Grosseto3.

Il secondo incontro si terrà alle ore 18:00 e sarà aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti.

Sarà presente anche la scrittrice toscana Silvia Gentilini. L’esperienza di Gianpietro Ghidini e l’attività del Pesciolinorosso hanno come scopo principale il sostegno dei giovani nella difficile età dell’adolescenza e nel rapporto tra loro e i genitori.