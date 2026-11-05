GROSSETO – Il Coordinamento per la Pace di Grosseto, in collaborazione con le associazioni, i sindacati, i partiti e i cittadini che lo animano, apre la terza edizione consecutiva dell’Eirenefest – Maremma 2026 – il festival del libro per la pace e la non violenza – con la presentazione del libro Hassan e il genocidio. Gaza, un giornalista e i disegni che l’hanno salvato. Il 50% del prezzo di copertina va a sostenere direttamente il lavoro sul campo di Alhassan Selmi.

L’evento si tiene sabato 7 novembre alla Mediateca Digitale della Maremma (chiasso delle Monache 9/11) alla presenza degli autori R. Oriani, A. Selmi e M. Brancaforte.

Alhassan Selmi è un giornalista, vive a Gaza e spesso scrive senza aver fatto colazione. Ha la pancia vuota, lavora al freddo, a fargli compagnia è stato per mesi il rumore dei caccia israeliani. Chissà com’è scrivere con la paura che quegli aerei perdano peso proprio sopra la tua testa.

Quello curato da Raffaele Oriani è il diario scritto e visivo dell’assedio di Gaza, realizzato assieme alla penna di Alhassan Selmi e i pastelli di Marcella Brancaforte. La loro corrispondenza ha permesso ad Hassan di avere un porto sicuro e una voce che bucasse il silenzio dei media mainstream.

Hassan e Marcella sono la strana coppia della resistenza. Con i loro disegni e le loro parole, hanno allestito una mostra, “Be My Voice“, e con questa girano l’Italia minore, le sale parrocchiali, i circoli civici, ovunque non sia arrivata la peste geopolitica che contestualizza, relativizza, normalizza, ottunde le menti e appesantisce il cuore.

Il prossimo appuntamento dell’Eirenefest – Maremma 2026 sarà il 10 novembre con l’apertura della mostra “Benvenuti nella cameretta di Farah” a Ribolla, con il patrocinio del Comune di Roccastrada.