Educazione finanziaria e shock economy: come reagire di fronte alla crisi

GROSSETO – Si terrà a settembre il convegno, patrocinato dal Comune di Grosseto, e organizzato da “AS Finanza&consumo” per l’educazione finanziaria e sul tema della shock economy. «Il comune di Grosseto ha creduto fin dall’inizio al progetto di educazione finanziaria rivolto agli imprenditori, professionisti ed enti locali – affermano gli organizzatori -. Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni, professori universitari, avvocati, personaggi di spicco in ambito economico-finanziario a livello nazionale. L’obiettivo sarà quello di informare i cittadini, professionisti, imprenditori sul tema del contenzioso bancario, in particolare aprirà una finestra di dialogo tra amministrazioni locali, impresa e intermediari finanziari, con l’obiettivo di aumentare la comprensione del mondo degli investimenti da parte degli operatori attivi sul territorio della maremma».

Il convegno si terrà presso la sala Pegaso, palazzo della Provincia in piazza Dante a Grosseto e sarà il primo evento della stagione 2019/2020 dell’associazione “AS Finanza&Consumo”. Il titolo dell’evento “L’educazione finanziaria a Grosseto, shock economy, banche, imprese e pubbliche amministrazioni, di fronte alla crisi: capire, comprendere, reagire”.

«L’assessore Fabrizio Rossi, ha ritenuto importante dare spazio ad un momento di confronto e di approfondimento delle complesse dinamiche del sistema bancario e d’intermediazione anche alla luce del progressivo consolidarsi della funzione finanziaria negli enti locali» conclude”AS Finanza&consumo”. L’appuntamento è per il 20 settembre dalle 15 alle 18.

Il convegno è accreditato dal Consiglio dell’ordine degli avvocati di Grosseto. Per iscrizioni: info@asfinanza.com tel. 388.1841916