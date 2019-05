Educazione ambientale nella riserva naturale di Feniglia: i carabinieri insegnano la biodiversità

ORBETELLO – Tutte le riserve naturali Statali gestite dal raggruppamento carabinieri biodiversità saranno aperte al pubblico, domenica 19 maggio, per gli eventi “RiservAmica 2019” e la “Giornata dell’albero”: appuntamento in Feniglia con i militari dell’Arma, a partire dalle 9,30, per scoprire la biodiversità della duna.

«Sarà l’occasione di vivere una giornata speciale dedicata all’educazione ambientale, che nella riserva naturale statale di Duna Feniglia vedrà il personale del nucleo Tutela Biodiversità a disposizione di studenti, associazioni e cittadinanza per accoglienza e approfondimenti sulla conoscenza della natura con specifico riferimento agli habitat oggetto di conservazione».

Durante la giornata verrà effettuata la messa a dimora di specie autoctone scelte appositamente in base alle caratteristiche della Riserva: «Il reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica – dice il Comandante colonnello Giovanni Quilghini – ha piacere di far conoscere la storia e la conservazione della Riserva Naturale Statale di Duna Feniglia accogliendo i visitatori e guidandoli alla scoperta della biodiversità»