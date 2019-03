Ecosistemi acquatici protagonisti a “Il Caffè della scienza”: l’evento al museo di storia naturale

GROSSETO – Il Museo di storia naturale della Maremma ospita il Caffè della scienza. L’appuntamento è per sabato 2 marzo alle 17 nella sala conferenze della struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5 a Grosseto, ed è il primo di un ciclo di quattro eventi in programma nell’arco dell’anno.

E il primo “Caffè” è dedicato al tema della “Citizen science per il monitoraggio degli ecosistemi acquatici”: interverrà l’esperta Luisa Galgani dell’Università degli studi di Siena (ingresso libero: la partecipazione è aperta a tutti). E durante l’incontro – così come negli altri appuntamenti del Caffè della scienza – sarà possibile degustare alcune selezioni di prodotti della caffetteria Soldati. «In piena linea con l’indirizzo scientifico del museo negli ultimi anni – dice Andrea Sforzi, direttore del Museo di storia naturale della Maremma – il tema della serata sarà la scienza realizzata dai cittadini, cioè la Citizen science. Per una volta, però, l’oggetto degli studi non sarà la biodiversità bensì la qualità delle acque dei nostri fiumi. Luisa Galgani dell’Università di Siena ci guiderà tra i moltissimi affascinanti progetti che l’associazione Earthwatch sta portando avanti in ogni parte del globo, con particolare riferimento proprio alle acque dolci, per poi raccontare un’esperienza modello svolta negli ultimi anni in provincia di Siena. Motivo in più per seguire quanto è stato fatto e, magari, promuovere iniziative simili anche per il territorio maremmano».

E c’è anche una ragione in più per visitare il Museo di storia naturale della Maremma durante il weekend di sabato 2 e domenica 3 marzo: in ccasione del primo appuntamento dei Caffè della scienza e della Giornata mondiale della natura, Fondazione Grosseto Cultura lancia l’iniziativa “Fondazione Promo Days”, che permette di diventare socio a condizioni particolarmente favorevoli. Sottoscrivendo la tessera di Fondazione Grosseto Cultura al Museo di storia naturale si avrà diritto alla tessera base al prezzo di 20 euro anzichè 30 euro e la tessera Under30 a 10 euro anzichè 15 euro (tutte le informazioni sui vantaggi riservati ai soci sono sul sito www.fondazionegrossetocultura.it) e in più subito in omaggio la guida “Museo di storia naturale della Maremma” appena uscita ed edita da Effigi. Per informazioni è possibile chiamare il museo (www.museonaturalemaremma.it) al numero 0564 488571.