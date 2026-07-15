CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Torna l’appuntamento ormai classico con l’ecofesta, la sagra tortelli e calamari, organizzata dall’Asd Castiglionese, una delle società sportive storiche di Castiglione della Pescaia. Per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con l’Hc Castiglione.

Le date e la sede

Come sempre due i fine settimana di “festa”, negli stand al palasport Casa Mora: il 17, 18 e 19 luglio e poi il 23, 24, 25 e 26 luglio.

La sagra tortelli e calamari servirà per il classico autofinanziamento per le attività sportive.

Il menù della sagra dei tortelli e calamari

Antipasti

Calamari con seppie e patate, zuppetta polpetti e calamari su crostini, calamari in guazzetto piccante, e insalata di mare con calamari misti.

I primi

Tortelli al sugo di cinghiale, burro e salvia, al pesce e al pomodoro o in bianco, risotto al pesce e i tagliolini del pescatore con calamari e sarde.

I secondi

Grigliata di carne mista, polpetti e calamari allo scoglio, calamari ripieni in salsa o impanati e grigliati, frittura di pesce misto.

I contorni

Fagioli all’uccelletto, patate fritte, pomodori freschi.

Bevande e dolci

Acqua naturale o gassata (in vetro vuoto a rendere), vino bianco/rosso alla spina, birra alla spina. Dolci e caffè si consumano ai tavoli del bar.

Musica dal vivo e orari

la sagra tortelli e calamari prevede tutte le sere musica dal vivo.

Apertura degli stand gastronomici dalle 19.