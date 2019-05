Ecofemminismo: ecco come le donne difendono la salute e l’ambiente

GROSSETO – Sabato 25 maggio, dalle 17, alla Libreria delle ragazze si svolgerà un incontro nel contesto del ciclo di seminari ‘La cura del mondo vivente. Ecofemminismo, una rivoluzione necessaria’ con Marica di Pierri.

“Economia sostenibile, riconversione energetica, difesa dei beni comuni. Sono parole che stanno entrando nel nostro vocabolario, come l’allarme sul futuro del pianeta lanciato da Greta e dai ragazzi del Friday for future – dicono dalla Libreria delle ragazze -. La cronaca ci fa vedere come siano sempre più numerose le donne in prima linea nella lotta per la difesa dell’ambiente e della salute, attraverso la partecipazione attiva nella società, la mobilitazione e la pressione sulle istituzioni. Lo dimostrano le centinaia di comitati di donne e di mamme sorti ovunque in Italia per denunciare gli impatti sulla salute di poli industriali, centrali a carbone, siti di stoccaggio di rifiuti, mentre aumenta l’allarme della comunità scientifica e della stessa Organizzazione mondiale della sanità sui gravissimi rischi per la salute umana provocato dall’inquinamento ambientale, con specifiche ricadute di genere. Rischi su cui però si registra da parte del nostro paese un grave ritardo, non solo in termini di azioni coerenti ma prima di tutto sul piano culturale. L’Italia ha infatti subito non solo procedure d’infrazione connesse al rispetto delle normative ambientali, ma ha anche più volte attirato l’attenzione e le critiche delle istituzioni internazionali sul tema dell’uguaglianza di genere, con richiami al rispetto degli obblighi internazionali, alla promozione di una parità di genere e al pieno godimento dei diritti fondamentali da parte delle donne”.

Saranno questi i temi al centro dell’incontro-seminario organizzato dalla Rete delle donne di Grosseto, come secondo appuntamento di La cura del mondo vivente, ciclo dedicato all’ecofemminismo, cioè al contributo che il pensiero e il protagonismo delle donne può dare alla soluzione del global warming che sta mettendo a rischio il nostro futuro.

Marica Di Pierri, attivista e giornalista, è tra le animatrici del Coordinamento donne salute ambiente, che raccoglie oltre 50 organizzazioni attive nella difesa del territorio e della salute. Il loro manifesto ‘Guardiane della terra’ denuncia l’emergenza ambientale nazionale e i suoi gravi impatti sanitari sulla salute delle donne e dei bambini, e chiede alle istituzioni un cambio di passo nelle politiche a tutela della salute femminile, riproduttiva, neonatale e infantile. Di Pierri si occupa da anni di tematiche ambientali e sociali. Con una formazione in legge e relazioni internazionali, ha vissuto in America Latina occupandosi di migrazioni e diritti umani. Dirige il centro di documentazione sui conflitti ambientali di Roma (www.cdca.it), dal 2007 è a capo dell’area comunicazione di A sud, associazione indipendente impegnata in attività di cooperazione, formazione, informazione e ricerca sui temi dei beni comuni, della partecipazione, della giustizia sociale e ambientale, della riconversione ecologica dell’economia e del modello energetico.