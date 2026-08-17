ROSELLE – Doppio appuntamento questa settimana all’Osservatorio astronomico di Roselle.
Venerdì 21 alle ore 21:30 si parlerà del fenomeno delle eclissi di Sole e Luna con Marco Fazzoli, formatosi in astronomia presso l’Università di Bologna. Meteo permettendo si potranno osservare gli astri dalla cupola e telescopi in giardino.
Sabato 22 ore 21:30 presentazione del libro “Ascoltare le Stelle” di Marco Fazzoli, un viaggio tra le costellazioni. Saranno presenti anche astrofisici di rilievo tra i quali Emiliano Ricci. Meteo permettendosi potranno osservare gli astri dai telescopi in giardino e visita alla cupola.
I posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione direttamente sul sito https://www.amsagrosseto.com/newsite/eventi/