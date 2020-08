Eclettica, virtuosa, vulcanica: Serena Brancale in concerto al Castello di Scarlino

SCARLINO – Domenica 9 agosto, alle 21:30 al Castello di Scarlino, in concerto Serena Brancale. Eclettica, virtuosa, vulcanica. “Vita d’artista” è il titolo del suo ultimo album.

Immaginando di avere solo 50 minuti per raccontarsi è nato un disco “libero”: cantautorale nel contenuto e jazz nella forma. Demodè, ironico, romantico ma spiccatamente Groovy,

Vita d’artista rappresenta il microcosmo dell’autrice sempre sul fil rouge tra pop e jazz ma che attinge dall’universo musicale senza schemi. Dalla registrazione alla grafica, Vita d’artista segue il concept di un disco anni 80′.

Dotata di una voce scura e versatile, in questo nuovo progetto decisamente nu-soul, con la sua creatività attraversa funk, jazz e R’n’B strizzando l’occhio al rap ma senza mai dimenticare i moderni suoni dell’elettronica.

Dotata di una forte inclinazione nel valicare confini sonori, la cantante riesce fisiologicamente a “manipolare” con grande disinvoltura i diversi generi, attraverso le sue inedite composizioni. La sua duttilità vocale, dal timbro scuro e graffiante, ma anche la sua continua voglia di ricerca indirizzata verso una più ampia visione della musica, riescono ad abbattere le barriere dei generi musicali.

Cantante ma anche pianista e percussionista, nei live Serena esprime il suo talento suonando tastiere e pad elettronici e dedicando al suo pubblico, durante i concerti, degli indimenticabili momenti in “solo” dal carattere intimo e confidenziale ma allo stesso tempo ancora più creativo e scatenato.

Serena Brancale, una delle voci più talentuose della scena musicale italiana, è riuscita a conquistare il grande pubblico con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2015 dove ha presentato una versione raffinatissima del suo brano “Galleggiare”, contenuta nell’omonimo album uscito con la Warner Music Italy.

Tante le personalità rimaste affascinate dalla sua voce e dalla sua incredibile personalità artistica: da Fiorello a Mario Biondi, Arisa, Tosca, Fabizio Frizzi, oltre che importanti nomi della critica musicale come Ernesto Assante e Marco Mangiarotti.

Di lei si è più volte occupata la stampa musicale nazionale: da Rainews a RadioRai, a RepubblicaTV. Consensi che le hanno portato grandi collaborazioni sui palchi più importanti in Italia e all’estero: dal tour con Il Volo ( 2016) con Mario Biondi ( 2017).

Nel 2018 è entrata nella scuderia di Carlo Avarello Isola degli artisti; spopola sul web, soprattutto tra gli utenti di Instagram e di Facebook, anche per una serie di video, dove, con ironia, racconta i retroscena del mondo musicale e della vita dei musicisti.

Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021

BIGLIETTI: Ingresso 16/14 euro

In ottemperanza alle nuove normative, le capienze saranno limitate, è quindi consigliata la prevendita. I posti non sono numerati e saranno assegnati sul posto, distanziati tenendo conto della presenza dei congiunti. Si ricorda che è obbligatorio l'uso della mascherina.

