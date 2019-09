Eccellenze del Liceo musicale in concerto: sul palco Niccolò Governi e Francesco Bertini

GROSSETO – Venerdì 27 settembre alle 18,30 nell’Aula Magna del Polo Bianciardi di Grosseto (piazza De Maria) risuoneranno le note di due giovanissimi musicisti che proprio all’interno di quelle mura si sono formati e hanno sviluppato la passione per la musica e la determinazione a proseguire gli studi di alta formazione musicale. Parliamo del pianista grossetano Niccolò Governi e del percussionista Francesco Bertini, di Venturina Terme.

I due giovanissimi musicisti, compagni di classe ed entrambi allievi di Patrizia Varone e Fausto Ruggeri, hanno terminato quest’anno gli studi presso il Liceo Musicale di Grosseto; il duo si è formato nel 2016 ed ha già vinto sei concorsi musicali, di cui quattro nazionali (“Città di Vinci”, “Città di Sinalunga”, “Riviera Etrusca” a Piombino e “Rassegna musicale nazionale Città di San Vincenzo”), uno europeo (Città di Tarquinia) e uno mondiale (Narnia Arts Academy), tutti in categoria “Musica da camera e orchestre”, ottenendo sei primi premi (di cui tre assoluti) e tre borse di studio. Al concorso internazionale “Città di Tarquinia” hanno ottenuto anche il premio della critica (ne sono stati assegnati solo quattro su 450 esibizioni).

L’associazione A.gi.mus. di Grosseto, nella sua mission basata sul sostegno e le opportunità di performance a giovani musicisti, è particolarmente orgogliosa quindi di presentare al pubblico questo duo dalle eccellenti prospettive di carriera. Il programma è molto accattivante, con brani famosissimi come “Il volo del calabrone” di Rimsky-Korsakov, i temi da “Nuovo Cinema Paradiso” e “Il buono, il brutto e il cattivo” di Morricone, la “Czarda” di Monti.

“Siamo particolarmente orgogliosi di ospitare nella nostra rassegna due eccellenze del Liceo Musicale cittadino – afferma Gloria Mazzi, presidente della sezione A.gi.mus. di Grosseto – che questo invito sia uno sprone per una prosecuzione degli studi con sempre maggiore impegno e passione e un augurio per un futuro radioso nel mondo della musica”.

Anche il dirigente scolastico del Polo Bianciardi, Daniela Giovannini, esprime la propria soddisfazione per la presenza dei due giovani musicisti nella rassegna concertistica: “il Liceo musicale Bianciardi è ormai una realtà consolidata nel panorama dell’offerta formativa della provincia di Grosseto; quest’anno in particolare abbiamo avuto quattro studenti diplomati con il massimo dei voti, di cui due con lode e colgo l’occasione per ringraziare tutti i docenti per il lavoro, la competenza e la passione che dedicano ai nostri ragazzi. Ringrazio inoltre l’associazione A.gi.mus. per l’opportunità che offre a questi due giovani meritevoli”.

La rassegna, che proseguirà fino a dicembre, gode del patrocinio di Provincia di Grosseto, Comune di Grosseto, Polo Bianciardi, Fondazione Grosseto Cultura. Ingresso libero.