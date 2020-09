E.sperimenti Dance Company a Cassero in danza con lo spettacolo “50min in 50mq”

GROSSETO – L’artista che è dentro ciascuno di noi, stretto in 50 metri quadrati, travalica le pareti, corre da stanza a stanza e disegna un invisibile filo immaginario che continua ad unire tanti corpi, menti, linguaggi ed emozioni in cui l’Arte non ha barriere, né costrizioni, né confini ed è capace di aprire tutte le porte, diventando ponte per arrivare finalmente di fronte a noi, dal vivo, in scena.

Forte e di impatto il messaggio che, già nel titolo “50MIN in 50MQ”, porta con sé lo spettacolo di E.sperimenti Dance Company che andrà in scena giovedì 10 settembre nella magica atmosfera del Cassero senese di Grosseto (Area Spettacoli Baluardo Fortezza) nell’ambito di “Cassero in Danza”, l’evento organizzato dal Consorzio Coreografi Danza d’Autore con il patrocinio e la collaborazione di Comune di Grosseto, Teatri di Grosseto, Istituzione Le Mura, Liceo Coreutico – Polo “Luciano Bianciardi” e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze attraverso il bando Nuovi Pubblici.

Un nuovo lavoro che nasce dalla creatività degli artisti fermi a casa durante il periodo di lockdown che insieme alla coreografa Federica Galimberti hanno ridisegnato online il proprio essere performer per farne oggi una creazione live. Quello che ci spetta nella seconda giornata della terza edizione del grande evento grossetano dedicato alla danza contemporanea, è uno spettacolo caratterizzato dall’incontenibile ironia, leggerezza, teatralità caratteristica di E.sperimenti Dance Company. L’edizione 2020 di “Cassero in Danza” proseguirà venerdì 11 settembre con un doppio appuntamento con “L’acqua che tocchi” della Compagnia Res Extensa e a seguire “Ludwig B.” di ProART Company.

Tutti gli spettacoli sono alle 21.15.

Prenotazione consigliata: boxofficedanza@gmail.com

Nel rispetto delle disposizioni anti Covid è obbligatorio indossare la mascherina.

I posti a sedere saranno distanziati.

Ingresso: intero 10 euro

ridotto 5 euro (over 65, studenti, partecipanti laboratori)