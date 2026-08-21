ORBETELLO – Il 29 agosto in piazza Eroe dei Due Mondi, a partire dalle 21, c’è Erminio Sinni che fa tappa nel cuore del centro storico di Orbetello con il suo live tour “È questo l’attimo”, spettacolo gratuito organizzato con il patrocinio e il supporto dell’amministrazione comunale di Orbetello.

Classe 1961, Erminio Sinni nasce a Grosseto ma è a Livorno che prende forma la sua passione per la musica con il maestro Ilio Barontini che lo inizia al pianoforte. È con il trasferimento a Roma che la sua carriera di giovane artista spicca il volo grazie alle sue esibizioni nei più importanti locali notturni della Capitale e inizia un cammino costellato di premi importanti, collaborazioni con artisti del calibro di Paola Turci e Riccardo Cocciante e successi.

Partecipa a Sanremo nel 1989 come autore, nel 1993 come cantante e nel 2021 come ospite. La consacrazione del successo a livello nazionale, infatti, arriva nel 2020 con la vittoria della prima edizione di The Voice Senior e, dopo la tappa del suo live tour a Orbetello, sarà nuovamente in Rai l’11 e il 12 settembre come ospite della trasmissione “La notte delle Hit” con il suo cavallo di battaglia “E tu davanti a me”.

«Un’altra serata di grande musica – sottolinea l’assessore alla cultura, al turismo e al commercio del Comune di Orbetello, Maddalena Ottali – il nostro centro storico ospita un grande artista maremmano che vanta una lunga carriera di successi, collaborazioni prestigiose e un legame importante con il nostro territorio. Erminio Sinni, infatti, è stato uno dei performer più quotati di importanti locali della Capitale e dell’Argentario ai tempi d’oro del King’s e della “Strega del Mare”, locale notturno più noto come “Le Streghe”».

«A Orbetello – anticipa Sinni – porterò le mie canzoni e in più una passeggiata tra i ricordi con i brani che facevano ballare per intere serate le amiche e gli amici del King’s e delle Streghe. Al King’s sono particolarmente legato in quanto è lì che è nata la storia che ha ispirato il brano “E tu davanti a me”, un evergreen che riproporrò anche in Rai nella trasmissione “La notte delle Hit” a cui parteciperò insieme agli Stadio, Mario Biondi e Loredana Bertè, solo per citare alcuni nomi. In piazza Eroe dei Due Mondi, invece, lo spettacolo sarà corale, un concerto e anche una sorta di piano bar che punterà a coinvolgere tutto il pubblico presente».

«Una serata che certamente ci regalerà grandi emozioni – aggiunge in conclusione Ottali – uno spettacolo a 360 gradi, dove il pubblico si troverà a vivere per la prima volta o a rivivere e ricordare le atmosfere magiche di alcune delle più belle notti di Maremma».