È Natale all’Aurelia Antica: spettacolo con il circo e la pista di ghiaccio. E non solo

GROSSETO – Arriva Natale e Aurelia Antica Shopping Center si accende di luci, musica e spettacolo con la prima serie di eventi in programma per le festività più belle dell’anno. L’appuntamento al centro commerciale di Grosseto è per sabato 7 e domenica 8 dicembre con un doppio evento da non perdere, per condividere la magia del Natale.

Si comincia sabato 7 dicembre dalle ore 17 con un’eccezionale parata, all’insegna dello spettacolo circense: quattro trampolieri e un giocoliere con carretto musicale e costumi natalizi animeranno la galleria e i punti vendita del centro commerciale, per la gioia dei più piccoli (e non solo). Il divertimento continuerà poi domenica 8 dicembre, sempre a partire dalle ore 17, quando il pubblico potrà assistere allo show “Attimi di circo”, un vero e proprio cabaret con la simpatia e il funambolismo di clown, giocolieri ed equilibristi, per uno spettacolo eccezionale che vedrà in galleria ben due esibizioni da 30 minuti ciascuna, con orario d’inizio previsto per le 17 e le 17.30. Entrambi gli eventi sono realizzati dagli artisti della compagnia circense grossetana “Mantica”, scuola di circo e compagnia di spettacolo da anni specializzata in arti circensi che propone al pubblico intrattenimento di grande qualità.

Ma lo spettacolo all’Aurelia Antica non finisce mai, perché all’esterno del centro commerciale – tra l’ingresso laterale e il cinema Aurelia Antica Multisala – è in funzione la nuovissima pista di pattinaggio di vero ghiaccio: 10 metri per 20, illuminata in “stile concerto” con luci e colori natalizi, sarà aperta tutti i giorni fino al 12 gennaio 2020, seguendo gli orari di apertura del centro commerciale, con orario serale prolungato. Per grandi e piccoli sarà l’occasione di pattinare e divertirsi sul ghiaccio, in piena atmosfera natalizia. E la sera, al calar del sole, la pista diventerà anche un “set” per momenti di divertimento davvero speciali, con tanti eventi e ospiti speciali. Il resto del mese di dicembre di Aurelia Antica, infatti, offrirà tante altre sorprese – i cui particolari saranno presto svelati – tra le quali l’arrivo di Babbo Natale e la partecipazione speciale dei protagonisti di Frozen, che si esibiranno in uno spettacolo e saranno a disposizione per foto e selfie.