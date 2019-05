“E’ così che deve andare”: maremmana presenta il suo romanzo in biblioteca

ROCCASTRADA – ‘E’ così che deve andare’ è il titolo del romanzo di esordio della roccastradina Stefania Calvellini che sarà presentato giovedì 23 maggio alle 16,00 nella saletta della biblioteca Antonio Gamberi di Roccastrada.

Il romanzo

“Sognare di morire – racconta l’autrice – e utilizzare il sogno per mettere ordine nella propria vita, in modo da non lasciare niente di incompiuto: questo vuole fare Alice, una volta scoperto di non avere molto tempo davanti a sé a causa di un grave scompenso cardiaco.

Anche Veronica sogna: giovane e bella studentessa universitaria, immagina il suo futuro ricco di gioie e soddisfazioni. Un fatto grave, quanto imprevedibile, cambierà le sorti delle due giovani donne, avvicinandole e legandole per sempre.

È cosi che deve andare è un romanzo che indaga quel confine indefinito e indefinibile che separa la vita dalla morte. Una vicenda interiore della quale emergono inaspettate rinascite”.

Stefania Calvellini, classe 1965, è nata a Roccastrada, dove vive ancora oggi e lavora presso l’azienda di famiglia. Laureata in Giurisprudenza, scrive sul blog ‘Amici di penna’. Come anticipato, ‘È cosi che deve andare’ è il suo romanzo di esordio.