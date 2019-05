“E come il vento”, libro alla scoperta della poesia di Leopardi. Appuntamento in libreria

GROSSETO – “E come il vento”– l’associazione culturale Arte Fran invita alla presentazione del libro del poeta Davide Rondoni sulla poesia di Giacomo Leopardi, venerdì 24 maggio alle 18 alla Libreria Palomar.

L’associazione culturale Arte Fran promuove un incontro pubblico sull’opera poetica di Giacomo Leopardi, il poeta Davide Rondoni presenterà il suo libro “E come il vento” sull’Infinito di Leopardi a 200 anni dalla sua stesura.

Questa iniziativa si colloca all’interno di un progetto di più ampio respiro, Infinito200, un tour in giro per l’Italia e per il mondo, promosso proprio dal poeta Rondoni per celebrare i 200 anni dalla stesura di una delle più amate e apprezzate liriche della letteratura italiana.

“L’Italia non è mai stata unita dalla politica, ma dalla cultura che è sintesi di movimento spirituale, desiderio della bellezza e condivisione del cuore. L’ “Infinito” è un esempio di questo. Infinito200 vuole essere un contributo libero, non accademico, per liberare la cultura come risorsa per il riconoscimento reciproco e per la ricerca”sottolinea Davide Rondoni.

Il tour ha preso avvio da Il Cairo nel marzo del 2018 e ha toccato importanti città estere e italiane: l’associazione Arte Fran crede molto in questo evento perché considera unagrande occasione poter inserire anche la nostra Grosseto all’interno di questo circuito di festeggiamenti per un bene inestimabile per il nostro patrimonio culturale. A tal proposito, è molto significativo che tale iniziativa goda del patrocinio del Comune.

ARTE FRAN è un’associazione letteraria nata nel 2018 dalla volontà di quattro amici di condividere la passione dell’incontro con l’arte e con il bello, convinti che l’arte nasca dall’accadere di qualcosa che genera una sproporzione tra un fatto grande e la nostra impossibilità di contenerla, che l’arte sia qualcosa che provoca uno spiazzamento, una crisi. Convinti, quindi, che spetti ad ognuno di noi far fronte a questa crisi, coglierne il senso, accrescendo il nostro percorso umano e personale.