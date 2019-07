“Duo fantasie” in concerto a “Cromatica”: pianista e flautista suonano le opere liriche

MARINA DI GROSSETO – Il Festival della costa Maremmana “Cromatica, tutti i colori della musica”, ormai alla sua terza edizione, torna ad allietare il pubblico di Marina di Grosseto con un concerto che unisce due realtà artistiche che arrivano da due lati opposti del mondo.

Protagoniste della serata saranno la pianista cubana Monica Jimenez Calvo e la flautista tedesca Jana Theresa Hildebrandt, che ci guideranno in un percorso “fantastico” di trascrizioni per pianoforte e flauto delle più famose opere liriche; dalla Traviata di Verdi , passando per Cavalleria rusticana di Mascagni per arrivare alla travolgente Carmen di Bizet, il tutto arricchito da virtuosismi tecnici non indifferenti. Nel mezzo le due artiste proporranno famosi adattamenti e componimenti scritti per pianoforte e flauto di vari artisti e generi musicali. qui solo un pio di brani che potrete ascoltare nella serata: da la “danza” Tarantella Napoletana Op. 104 di Rossini a “TANGO” dalla suite España Op. 165 di Albéniz.

Il concerto si svolgerà nella chiesa di San Rocco a Marina di Grosseto il giorno 19 luglio alle 21.15 – ingresso libero.