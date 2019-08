Due serate di musica e ballo nel centro storico. Sul palco i “Killer Queen”

GROSSETO – Musica e ballo in piazza per proseguire le festività laurenziane e animare il centro storico cittadino. Due gli eventi promossi dal Comune di Grosseto nell’ambito del cartellone dedicato alla festa del patrono San Lorenzo. Domenica 11 agosto è in programma il concerto dei “Killer Queen”. La cover band si esibirà in piazza Dante alle 22 con un tributo al leggendario gruppo rock. L’ingresso è libero. Info: killerqueen.it.

Lunedì 12 agosto, sempre in piazza Dante, alle 21.30, è invece in programma uno spettacolo una scuola di ballo. La manifestazione, dal titolo “Born To Dance”, sarà a ingresso libero.